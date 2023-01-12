Огласите весь список, пожалуйста. Какие выборы пройдут в Алтайском крае в 2023 году

В последние годы в Алтайском крае ежегодно проходят крупные избирательные кампании. В 2021 году определили новый состав АКЗС, в 2022-м — в крае состоялась крупнейшая муниципальная кампания в России. Какие выборы ожидают жителей региона в 2023 году — в материале altapress.ru.

Место пусто не бывает

Жители Крутихинского и Каменского районов 29 января будут выбирать одного депутата Алтайского краевого законодательного собрания. Эти довыборы потребовались, поскольку прежний депутат по округу № 5 Петр Тютюнников скончался в минувшем году. За пост будут бороться пять кандидатов:

От КПРФ — Сергей Сергиенков,

От СРЗП — Вячеслав Аксенов,

От «Единой России» — Дмитрий Беляев,

От ЛДПР — Виктор Затонских,

От «Коммунистов России» — Евгений Вегера.

Выборы. Михаил Хаустов

Где пройдут выборы в органы местного самоуправления?

В Локтевском районе 22 января пройдут досрочные выборы главы Покровского сельсовета. Жителям предстоит избрать главу из двух кандидатов. На этот пост выдвинулись Евгения Валихова от «Единой России» и Любовь Кучукова от ЛДПР.

29 января в Боровском сельсовете Крутихинского района также пройдут досрочные выборы главы. Здесь за место поборются Григорий Сучков от «Единой России» и Оксана Мут от СРЗП. Представитель ЛДПР Александр Рыков был также выдвинут на эти выборы, но получил отказ в регистрации.

Выборы. Стас Хазиев

12 февраля пройдут досрочные выборы главы Гилев-Логовского сельсовета в Романовском районе. Здесь на пост претендуют три человека — Анна Мохова от «Единой России», Алексей Гилев от ЛДПР и самовыдвиженец Светлана Шмер.

В этот же день, 12 февраля, состоятся досрочные выборы главы Староперуновского сельсовета Тальменского района. За голоса избирателей будут бороться Оксана Власенко от «Единой России» и два самовыдвиженца — Евгений Шатилов и Софья Осипова. Примечательно, что Софья Осипова — представитель молодежи, ей в марте только исполнится 23 года.

26 февраля в Курьинском районе пройдут выборы депутатов Ивановского сельского Совета депутатов, однако на сайте ЦИК нет никакой информации о зарегистрированных кандидатах.

Выборы. Олег Богданов

Главная политическая баталия

Главным событием 2023 года в политической жизни Алтайского края должны стать выборы губернатора. Избрать руководителя края жителям предстоит 10 сентября.

Официально участие в этих выборах не подтверждали ни действующий губернатор Виктор Томенко, ни представители оппозиционных партий. Однако алтайские оппозиционеры озвучивали свои намерения в интервью altapress.ru.

Так, в КПРФ уже заявляли, что в этот раз не будут бойкотировать выборы и выдвинут своего кандидата. Депутат Госдумы, Мария Прусакова даже проводила опрос за возможных кандидатов в телеграм-канале. Помимо местных коммунистов в список вошли экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин и Николай Бондаренко.

Выборы. Михаил Хаустов

Кроме того, алтайские коммунисты заявляли, что в ближайшее время направят на рассмотрение в АКЗС законопроект о снижении муниципального фильтра с 7% до 5%.

Однако, по мнению экспертов, снижение мунфильтра даже до 5% не особо поможет оппозиционным партиям — так или иначе им придется договариваться с депутатами-самовыдвиженцами.

Впрочем, как на федеральном, так и на региональном уровне периодически звучат призывы отменить прямые губернаторские выборы, однако этот вариант вряд ли будет реализован.

Ранее общественные наблюдатели поделились впечатлением от прошедшей муниципальной кампании 2022 года в Алтайском крае.