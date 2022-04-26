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Политика

Отказ от прямых выборов губернаторов обсудят законодатели с Путиным

В Санкт-Петербурге 27 апреля пройдет заседание Совета законодателей, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин.

Выборы.
Выборы.
Михаил Хаустов

В Совет вошли спикеры Госдумы РФ и Совета Федерации, их заместители, главы комитетов обеих палат парламента, спикеры региональных заксобраний, пишет РБК.

На заседании совета могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования, и стоит ли их проводить вообще.

Источники сообщили изданию, что прямые губернаторские выборы могут быть отменены, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания.

Возможно, губернаторам предложат решать вопрос о формате выборов на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют прямые кампании отменить, пишет Газета.Ru.

Прямые губернаторские выборы уже отменялись в России в 2004 году. Тогда появилась модель: по представлению.

Ранее краевые депутаты поспорили, нужны ли на Алтае прямые выборы глав.

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