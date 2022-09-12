«Порой было скучно». Общественные наблюдатели рассказали, как искали нарушения на выборах в Алтайском крае

По словам руководителя центра Руслана Демакова, наблюдатели работали в течение трех дней голосования на выборах в Барнаульскую гордуму, а также в течение 10 дней во время досрочного голосования в сельской местности.
Как подчеркнул Демаков, на досрочных выборах в селах Алтайского края к ним не поступило ни одной жалобы.
На выборах в Барнаульскую гордуму были жалобы на незаконную агитацию, которые большей частью не подтвердились. Те некоторые нарушения, которые действительно имелись, оперативно устранили.
В целом наблюдатели отмечают, что выборы прошли спокойно, и им даже «порой было скучно».
Ранее сообщалось, как в обновленной думе Барнаула распределят места между партиями.