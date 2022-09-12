Как в обновленной думе Барнаула распределят места между партиями

По итогам минувших выборов «Единая Россия» провела в Барнаульскую гордуму 31 депутата. Остальные девять мандатов получат четыре другие партии. Об этом сообщил журналистам Александр Романенко, секретарь реготделения «ЕР» и спикер краевого заксобрания.

По словам Александра Романенко, девять мандатов распределят в Барнаульской гордуме так: три получит КПРФ и по два — «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия».

Романенко также уточнил данные по явке на выборы в Барнауле: 14,8%. Ранее altapress.ru называл явку на 18:00, она была немного ниже.

В «ЕР» пока не стали называть, кто именно войдет в Барнаульскую гордуму по ее спискам, пообещав сделать это, как только все подсчеты итогов выборов завершатся. Но зато прокомментировали, как изменится ее социально-возрастной состав.

Избирательные бюллетени. Телеграм-канал Наблюдатель22

Главное изменение у единороссов — депутатами избраны как минимум пять главврачей, рассказал Денис Голобородько, замруководителя фракции «ЕР» в краевом парламенте.

Депутатами БГД избраны главврачи Елена Азарова (городская поликлиника № 1), Ирина Молчанова (перинатальный центр), Дмитрий Денисов (городская поликлиника № 14), Людмила Ананьина (роддом № 2) и Диана Рудакова (краевая клиническая больница).

Еще два депутаты от «ЕР» — представители образовательных организаций, сказал Голобородько.

Часть депутатов от бизнеса, работавших в прежнем созыве гордумы, отказались участвовать в выборах, решив сосредоточиться на хозяйственных вопросах (в частности, Александр Гросс и Евгений Носенко).

Барнаульская городская Дума. altapress.ru

Но, по словам Голобородько, в новом составе БГД представители бизнеса тоже есть. Известно, в частности, что депутатом будет работать строитель Владимир Отмашкин (ИСК «Союз»). Избраны также бизнесмены Андрей Солодилов, Валерий Касплер, Виталий Казаков и Вячеслав Перерядов.

Кроме того, в «ЕР» рассказали, что молодежи в этом году больше, чем было. К примеру, единоросс Николай Савинский родился в 1996 году (он председатель молодежного парламента Барнаула). Или руководитель исполкома реготделения Иван Гладких — ему тоже нет 30 лет. Первый из них избран депутатом как одномандатник, второй — по партспискам.

О том, кто победил на одномандатных округах, можно прочитать здесь.