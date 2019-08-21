Алтайские депутаты смягчат требования к отчетам о доходах

На предстоящей сессии АКЗС депутаты рассмотрят вопрос о смягчении требований, предъявляемых к сельских депутатам в части деклараций о доходах, сообщили в краевом парламенте. Основой для этого стали изменения, которые внесли в федеральные законы.

В частности изменился закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В нем установили альтернативные меры ответственности (а не только досрочное прекращение полномочий) при выявлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений.

Это только в том случае, если искажение этих сведений несущественное.

Порядок принятия решения о применении альтернативных мер должен определять муниципальный правовой акт. Этот документ предусматривает обоснование, позволяющее считать искажения представленных сведений несущественными, сроки применения мер ответственности, публичность и открытость всех процедур.

Также новая норма появилась в законе «О противодействии коррупции». Согласно изменениями, сельские депутаты на непостоянной основе (не получающие зарплату депутата), представляют декларации о доходах в течение четырех месяцев со дня избрания.

Также они представляют эти сведения в случае совершения в течение отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую их общий доход за три последних года.

Если в отчетном периоде таких сделок не было, сельские депутаты сообщают об этом высшему должностному лицу субъекта.

Депутаты также рассмотрят порядок информирования губернатора Алтайского края депутатом представительного органа сельского поселения о том, что они не совершали сделки на сумму, превышающую его общий доход.

Планируется, что этот порядок будет устанавливать сам губернатор.

Напомним, Алтайский краевой суд оставил без изменений решение Центрального районного суда по делу о декларациях трех депутатов Барнаульской гордумы, которые допустили ошибки в заполнении данных о доходах. Суд настаивает на лишении депутатов Барнаула мест в гордуме.