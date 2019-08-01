Суд настаивает на лишении депутатов Барнаула мест в гордуме

Алтайский краевой суд оставил без изменений приговор Центрального районного суда по делу о декларациях трех депутатов Барнаульской гордумы, которые допустили ошибки в заполнении данных о доходах. Что теперь ждет народных избранников? Варианты развития событий описал в Facebook политтехнолог Антон Понкрашев.

Может быть, что БГД на ближайшем заседании исполнит решение суда и депутаты голосованием лишат мандатов Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына и Алексея Меркулова (все единороссы).

Возможно, депутаты гордумы проголосуют против. И тогда прокуратура вновь подаст в суд и лишит депутатов-нарушителей мандатов по решению суда, объясняет Понкрашев.

Также может быть, что проштрафившаяся тройка подаст апелляцию в вышестоящую инстанцию. Эксперт отметил, что Вячеслав Перерядов уже заявил, что делать этого не планирует.

Ещё один вариант: использование новых поправок, которые позволяют смягчить наказание для муниципальных депутатов.

«Самый правильный выход из ситуации с точки зрения имиджа депутатов и власти вообще — самим лично написать заявление о сложении мандатов. Таким образом они не подставляют своих коллег, которым придётся голосовать за то или иное решение и сами выходят из этой ситуации победителями (насколько это возможно)», — добавляет Покнрашев.

Ранее депутаты Барнаульской городской думы досрочно прекратили полномочия Егора Банщикова. До этого добровольно оставил мандат Марат Жумадилов.

Декларационный скандал

24 декабря прокуратура края сообщила о том, что подает в суд, чтобы обязать Барнаульскую гордуму рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов, которые предоставили неточные или неполные данные при предоставлении сведений и доходах и имуществе за 2017 год. Таких из 40 депутатов оказалось 14. Пока в карточке суда указаны 5 человек (единороссы Вячеслав Перерядов, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов и справедливоросс Егор Банщиков).

Ситуация повторилась и в Бийске — там из 30 депутатов 17 неправильно подали декларации, в карточке суда были указаны 7 человек.

В обоих городах депутаты настаивают, что допустили технические ошибки, где-то недосмотрели, где-то вообще были не в курсе. Однако приведенные прокуратурой примеры говорят, что цена некоторых таких нарушений уж слишком велика, чтобы быть исключительно техническими.