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1 августа 21°C

Суд настаивает на лишении депутатов Барнаула мест в гордуме

Алтайский краевой суд оставил без изменений приговор Центрального районного суда по делу о декларациях трех депутатов Барнаульской гордумы, которые допустили ошибки в заполнении данных о доходах. Что теперь ждет народных избранников? Варианты развития событий описал в Facebook политтехнолог Антон Понкрашев.

Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

Может быть, что БГД на ближайшем заседании исполнит решение суда и депутаты голосованием лишат мандатов Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына и Алексея Меркулова (все единороссы).

Возможно, депутаты гордумы проголосуют против. И тогда прокуратура вновь подаст в суд и лишит депутатов-нарушителей мандатов по решению суда, объясняет Понкрашев.

Также может быть, что проштрафившаяся тройка подаст апелляцию в вышестоящую инстанцию. Эксперт отметил, что Вячеслав Перерядов уже заявил, что делать этого не планирует.

Ещё один вариант: использование новых поправок, которые позволяют смягчить наказание для муниципальных депутатов.

«Самый правильный выход из ситуации с точки зрения имиджа депутатов и власти вообще — самим лично написать заявление о сложении мандатов. Таким образом они не подставляют своих коллег, которым придётся голосовать за то или иное решение и сами выходят из этой ситуации победителями (насколько это возможно)», — добавляет Покнрашев.

Ранее депутаты Барнаульской городской думы досрочно прекратили полномочия Егора Банщикова. До этого добровольно оставил мандат Марат Жумадилов.

Декларационный скандал

24 декабря прокуратура края сообщила о том, что подает в суд, чтобы обязать Барнаульскую гордуму рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов, которые предоставили неточные или неполные данные при предоставлении сведений и доходах и имуществе за 2017 год. Таких из 40 депутатов оказалось 14. Пока в карточке суда указаны 5 человек (единороссы Вячеслав Перерядов, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов и справедливоросс Егор Банщиков).

Ситуация повторилась и в Бийске — там из 30 депутатов 17 неправильно подали декларации, в карточке суда были указаны 7 человек.

В обоих городах депутаты настаивают, что допустили технические ошибки, где-то недосмотрели, где-то вообще были не в курсе. Однако приведенные прокуратурой примеры говорят, что цена некоторых таких нарушений уж слишком велика, чтобы быть исключительно техническими.

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