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Политика
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Политики прокомментировали иск прокурора о лишении мандатов депутатов Барнаула

В Барнаульской гордуме, к которой прокуратура подала иск с требованием лишить мандатов 14 депутатов, считают, что все процедуры соблюли. А тяжесть наказания может не соответствовать допущенным нарушениям, заявила altapress.ru председатель гордумы Галина Буевич. Спикер краевого заксобрания Александр Романенко также пеняет на несовершенное законодательство.

Галина Буевич.
Галина Буевич.
Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

«Ответственность несоизмерима»

По словам Буевич, гордума соблюла все процедуры.

Галина Буевич,
председатель Барнаульской гордумы:

Мы сделали все как положено. Первый этап — мы рассмотрели представление на комитете по законности и местному самоуправлению. Комитет принял решения: указать на недопустимость неточностей, рассмотреть вопрос на заседании думы и принять превентивные меры для недопущения нарушений в будущем. Затем мы рассмотрели вопрос на заседании думы с участием прокурора города. На нем дума согласилась с мнением комитета.

По словам Буевич, вопрос о прекращении полномочий даже не стоял — прокуратура лишь указала на нарушения.

Как объяснила председатель думы, сейчас линия защиты еще выстраивается. Кроме того, защищать себя в суде будут и сами депутаты.

Галина Буевич подчеркнула, что сейчас в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает разную степень ответственности за нарушения при декларировании доходов и имущества. По ее мнению, наказание может быть слишком серьезным для некоторых из допущенных ошибок. Например, некоторые депутаты, говорит она, допустили просто описки. Она говорит, что и такие неточности недопустимы, но ответственность за них должна быть не такой суровой, как прекращение полномочий. А сегодня 131-й закон (о местном самоуправлении) эти вещи не разделяет.

Председатель гордумы отметила: судебная практика в разных регионах разная. В некоторых суд встает на сторону депутатов, исходя из несоизмеримости наказания и допущенной ошибки.

«Что там скрывать-то?!»

Александр Романенко.
Александр Романенко.
предоставлено пресс-службой Единой России

Ранее председатель краевого заксобрания и лидер алтайских единороссов Александр Романенко также объяснил, в чем проблема с отчетностью городских депутатов. И тоже сетовал на законодательство.

Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Сегодня почему-то федеральный законодатель предусмотрел право Госдуме, краевому законодательному собранию самим принимать решения в рамках комиссии по противодействию коррупции. Мы можем сами рассматривать нарушения, связанные с техническими ошибками, неполнотой сведений и т. д. И мы это делаем. И этого достаточно. Прокуратуре не дано право идти в суд. У муниципальных же представительных органов такого права нет, в том числе у Бийской и Барнаульской городских дум. Законом даже не предусмотрено создание у них комиссий. И в отношении муниципальных депутатов у прокуратуры есть право идти в суд.

Романенко сообщил, что сейчас правовой комитет краевого заксобрания разрабатывает законодательную инициативу по устранению этой несправедливости.

Он привел пример алтайских депутатов. В АКЗС тоже набралось около 10 человек, которые подали данные с нарушениями.

Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

И когда разобрались и послушали каждого, мы поняли, что а) надо, чтобы депутат заполнял декларацию сам, а не отдавал это на откуп помощнику, б) что заполнять ее нужно внимательно и не забывать о некоторых вещах, которые есть в собственности. Я не усмотрел в глазах и душах моих коллег, что кто-то что-то пытался скрывать. Что там скрывать-то?! И так все всё знают!

По словам главы регионального исполкома «Единой России» Дениса Голобородько, тема очень серьезная — и в организационном, и в репутационном смыслах: «Мы, извините, так может „подвесить“ все муниципалитеты, вплоть до сельских поселений».

Он привел пример: если оформить дисконтную карту в «Икее», ее уже нужно указывать в сведениях. Если условный «Тинькофф» выслал карту на имя, ее тоже нужно обозначать. Романенко привел еще один случай: банк ВТБ при выдаче пластиковой карты открывает отдельный именной зарубежный счет. «И вы даже не знаете об этом! А узнаете, только если попросите справку, чтобы подать сведения в декларацию».

Комментировал ситуацию и депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев. По его словам, депутаты-эсэры допустили ошибки просто из-за незнания тонкостей заполнения деклараций.

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