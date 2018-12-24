Политики прокомментировали иск прокурора о лишении мандатов депутатов Барнаула

«Ответственность несоизмерима»
По словам Буевич, гордума соблюла все процедуры.
Галина Буевич,
председатель Барнаульской гордумы:
Мы сделали все как положено. Первый этап — мы рассмотрели представление на комитете по законности и местному самоуправлению. Комитет принял решения: указать на недопустимость неточностей, рассмотреть вопрос на заседании думы и принять превентивные меры для недопущения нарушений в будущем. Затем мы рассмотрели вопрос на заседании думы с участием прокурора города. На нем дума согласилась с мнением комитета.
По словам Буевич, вопрос о прекращении полномочий даже не стоял — прокуратура лишь указала на нарушения.
Как объяснила председатель думы, сейчас линия защиты еще выстраивается. Кроме того, защищать себя в суде будут и сами депутаты.
Галина Буевич подчеркнула, что сейчас в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает разную степень ответственности за нарушения при декларировании доходов и имущества. По ее мнению, наказание может быть слишком серьезным для некоторых из допущенных ошибок. Например, некоторые депутаты, говорит она, допустили просто описки. Она говорит, что и такие неточности недопустимы, но ответственность за них должна быть не такой суровой, как прекращение полномочий. А сегодня 131-й закон (о местном самоуправлении) эти вещи не разделяет.
Председатель гордумы отметила: судебная практика в разных регионах разная. В некоторых суд встает на сторону депутатов, исходя из несоизмеримости наказания и допущенной ошибки.
«Что там скрывать-то?!»
Ранее председатель краевого заксобрания и лидер алтайских единороссов Александр Романенко также объяснил, в чем проблема с отчетностью городских депутатов. И тоже сетовал на законодательство.
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого законодательного собрания:
Сегодня почему-то федеральный законодатель предусмотрел право Госдуме, краевому законодательному собранию самим принимать решения в рамках комиссии по противодействию коррупции. Мы можем сами рассматривать нарушения, связанные с техническими ошибками, неполнотой сведений и т. д. И мы это делаем. И этого достаточно. Прокуратуре не дано право идти в суд. У муниципальных же представительных органов такого права нет, в том числе у Бийской и Барнаульской городских дум. Законом даже не предусмотрено создание у них комиссий. И в отношении муниципальных депутатов у прокуратуры есть право идти в суд.
Романенко сообщил, что сейчас правовой комитет краевого заксобрания разрабатывает законодательную инициативу по устранению этой несправедливости.
Он привел пример алтайских депутатов. В АКЗС тоже набралось около 10 человек, которые подали данные с нарушениями.
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого законодательного собрания:
И когда разобрались и послушали каждого, мы поняли, что а) надо, чтобы депутат заполнял декларацию сам, а не отдавал это на откуп помощнику, б) что заполнять ее нужно внимательно и не забывать о некоторых вещах, которые есть в собственности. Я не усмотрел в глазах и душах моих коллег, что кто-то что-то пытался скрывать. Что там скрывать-то?! И так все всё знают!
По словам главы регионального исполкома «Единой России» Дениса Голобородько, тема очень серьезная — и в организационном, и в репутационном смыслах: «Мы, извините, так может „подвесить“ все муниципалитеты, вплоть до сельских поселений».
Он привел пример: если оформить дисконтную карту в «Икее», ее уже нужно указывать в сведениях. Если условный «Тинькофф» выслал карту на имя, ее тоже нужно обозначать. Романенко привел еще один случай: банк ВТБ при выдаче пластиковой карты открывает отдельный именной зарубежный счет. «И вы даже не знаете об этом! А узнаете, только если попросите справку, чтобы подать сведения в декларацию».
Комментировал ситуацию и депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев. По его словам, депутаты-эсэры допустили ошибки просто из-за незнания тонкостей заполнения деклараций.