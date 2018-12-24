Политики прокомментировали иск прокурора о лишении мандатов депутатов Барнаула

В Барнаульской гордуме, к которой прокуратура подала иск с требованием лишить мандатов 14 депутатов, считают, что все процедуры соблюли. А тяжесть наказания может не соответствовать допущенным нарушениям, заявила altapress.ru председатель гордумы Галина Буевич. Спикер краевого заксобрания Александр Романенко также пеняет на несовершенное законодательство.

«Ответственность несоизмерима»

По словам Буевич, гордума соблюла все процедуры.

Галина Буевич,

председатель Барнаульской гордумы:

Мы сделали все как положено. Первый этап — мы рассмотрели представление на комитете по законности и местному самоуправлению. Комитет принял решения: указать на недопустимость неточностей, рассмотреть вопрос на заседании думы и принять превентивные меры для недопущения нарушений в будущем. Затем мы рассмотрели вопрос на заседании думы с участием прокурора города. На нем дума согласилась с мнением комитета.

По словам Буевич, вопрос о прекращении полномочий даже не стоял — прокуратура лишь указала на нарушения.

Как объяснила председатель думы, сейчас линия защиты еще выстраивается. Кроме того, защищать себя в суде будут и сами депутаты.

Галина Буевич подчеркнула, что сейчас в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает разную степень ответственности за нарушения при декларировании доходов и имущества. По ее мнению, наказание может быть слишком серьезным для некоторых из допущенных ошибок. Например, некоторые депутаты, говорит она, допустили просто описки. Она говорит, что и такие неточности недопустимы, но ответственность за них должна быть не такой суровой, как прекращение полномочий. А сегодня 131-й закон (о местном самоуправлении) эти вещи не разделяет.

Председатель гордумы отметила: судебная практика в разных регионах разная. В некоторых суд встает на сторону депутатов, исходя из несоизмеримости наказания и допущенной ошибки.

«Что там скрывать-то?!»

Александр Романенко. предоставлено пресс-службой Единой России

Ранее председатель краевого заксобрания и лидер алтайских единороссов Александр Романенко также объяснил, в чем проблема с отчетностью городских депутатов. И тоже сетовал на законодательство.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Сегодня почему-то федеральный законодатель предусмотрел право Госдуме, краевому законодательному собранию самим принимать решения в рамках комиссии по противодействию коррупции. Мы можем сами рассматривать нарушения, связанные с техническими ошибками, неполнотой сведений и т. д. И мы это делаем. И этого достаточно. Прокуратуре не дано право идти в суд. У муниципальных же представительных органов такого права нет, в том числе у Бийской и Барнаульской городских дум. Законом даже не предусмотрено создание у них комиссий. И в отношении муниципальных депутатов у прокуратуры есть право идти в суд.

Романенко сообщил, что сейчас правовой комитет краевого заксобрания разрабатывает законодательную инициативу по устранению этой несправедливости.

Он привел пример алтайских депутатов. В АКЗС тоже набралось около 10 человек, которые подали данные с нарушениями.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

И когда разобрались и послушали каждого, мы поняли, что а) надо, чтобы депутат заполнял декларацию сам, а не отдавал это на откуп помощнику, б) что заполнять ее нужно внимательно и не забывать о некоторых вещах, которые есть в собственности. Я не усмотрел в глазах и душах моих коллег, что кто-то что-то пытался скрывать. Что там скрывать-то?! И так все всё знают!

По словам главы регионального исполкома «Единой России» Дениса Голобородько, тема очень серьезная — и в организационном, и в репутационном смыслах: «Мы, извините, так может „подвесить“ все муниципалитеты, вплоть до сельских поселений».

Он привел пример: если оформить дисконтную карту в «Икее», ее уже нужно указывать в сведениях. Если условный «Тинькофф» выслал карту на имя, ее тоже нужно обозначать. Романенко привел еще один случай: банк ВТБ при выдаче пластиковой карты открывает отдельный именной зарубежный счет. «И вы даже не знаете об этом! А узнаете, только если попросите справку, чтобы подать сведения в декларацию».

Комментировал ситуацию и депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев. По его словам, депутаты-эсэры допустили ошибки просто из-за незнания тонкостей заполнения деклараций.