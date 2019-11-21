Алтайские депутаты сорвали внеочередную сессию

Депутаты горсовета в Камне-на-Оби проигнорировали внеочередную сессию 21 ноября. Обсуждать налоговые вопросы пришли всего пять народных избранников, пишут «Каменские известия».

В повестке сессии были важные вопросы, связанные с налоговыми поступлениями. Если эти вопросы не решить в ближайшее время, бюджет Каменского района в будущем может понести миллионные убытки.

Депутаты рискуют создать первый в России прецедент, когда районная казна останется без налоговых поступлений.

Заседание решили перенести на 25 ноября. Причины, по которым большая часть депутаты решили проигнорировать «встречу», пока неизвестны.

22 августа на заседании Бийской гордумы депутаты фракции «Единая Россия» ушли на экстренный перерыв и не вернулись. Это стало причиной серьезного «разбора полетов» в краевой команде единороссов.