Ушли и не вернулись. Бийские единороссы массово сорвали заседание гордумы

22 августа на заседании Бийской гордумы депутаты фракции «Единая Россия» ушли на экстренный перерыв и не вернулись, пишет «Бийский рабочий». На повестке дня был вопросы о лишении депутатских полномочий участников декларационного скандала .

Сразу после начала заседания депутат от фракции Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания. Депутаты должны были подготовиться и выступить с ответом по поводу лишения коллег мандатов из-за неверных сведений в декларациях о доходах.

После перерыва единороссы уже не вернулись в большой зал. Продолжение заседания оказалось не правомочно, потому что в зале осталось всего 14 человек, что меньше половины.

Кресло председателя Думы Сергея Ларейкина заняла лидер думских справедливороссов Елена Речков. Она назвала произошедшее демаршем.

Глава Бийска Александр Студеникин вернулся после перерыва и предложил дать «Единой России» еще время. Такого в практике бийской городской Думы не бывало никогда.

«Политсибру» пишет, что Сергею Ларейкину не хватало голосов по вопросу рассмотрения представления прокурора города, поэтому он убежал из Думы. Представление прокурора Бийска касается рассмотрения вопроса о возможном досрочном прекращении полномочий семи депутатов бийской гордумы.

В региональном отделении партии altapress.ru обещали в скором времени прокомментировать действия бийских коллег.

Отметим, что в Барнауле аналогичный вопрос о судьбе трех «проштрафившихся» депутатов-единороссов будут рассматривать на сессии 30 сентября.