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Политика

Алтайские депутаты вернутся к очным сессиям спустя почти год дистанционки

51-я сессия Алтайского краевого Заксобрания пройдет в очном формате, сообщили в пресс-службе АКЗС. Депутаты приняли такое решение путем голосования.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года.
Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года.
Пресс-служба АКЗС

Начиная с 43-й сессии (март 2020 года) заседания проводились либо полностью дистанционно, либо очно-заочно с минимальным числом депутатов, присутствующих в зале.

«Надо приходить к очному режиму работы, разумеется, с соблюдением всех санитарных норм. Сегодня практически в обычном формате работают вузы, театры, многие другие учреждения. Есть положительный опыт очных парламентских сессий у других регионов, а также у Государственной Думы», — прокомментировал спикер краевого парламент Александр Романенко.

Дистанционная форма была вынужденной мерой, дала определенный опыт, но при этом накладывала немало ограничений, добавил он.

Ранее Романенко отмечал, что на «традиционных» сессиях народные избранники строят общение «более живо» и с «большим погружением в тему».

Сессия пройдет 26 февраля.

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