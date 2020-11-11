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11 ноября 7°C
Политика

Спикер алтайского парламента рассказал о плюсах и минусах сессий на дистанте

Из-за коронавируса алтайские депутаты вынуждены проводить сессии в дистанционном режиме. Это не так удобно, как раньше, и психологически сложнее. Своим мнением на эту тему по просьбе altapress.ru на интернет-конференции поделился председатель АКЗС Александр Романенко.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года.
Сессия АКЗС 29 октября 2020 года.
пресс-служба АКЗС

Как школьный дистант никогда не заменит прямого общения с педагогом, так и очные встречи на сессиях для депутатов незаменимы. Особенно при решении важных вопросов, считает Романенко.

«На мой взгляд, сессия в традиционном формате с очным присутствием депутатов в зале парламентского центра и более удобная, и более правильная. Как прямое общение с педагогом в образовательном процессе, так и личное присутствие депутатов на сессиях имеет множество преимуществ», — отметил Романенко.

На традиционных сессиях народные избранники общение строится «более живо» и с «большим погружением в тему», очно куда проще задать вопрос докладчику.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года.
Сессия АКЗС 29 октября 2020 года.
пресс-служба АКЗС

«Есть здесь и психологический момент: когда люди сидят не по разные стороны экрана, а лицом к лицу, намного легче понять друг друга», — добавил спикер Закособрания.

У дистанционки есть положительные стороны. Например, в будущем, когда пандемия закончится, опыт дистанта и имеющееся оборудование будут использовать для совещаний с городами и районами края.

«Это позволит по минимуму отрывать людей от основной работы, экономить ресурсы и время», — заключил председатель краевого парламента.

Ранее Александр Романенко искренне возмутился действиями антимасочников.

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