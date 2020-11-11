Спикер алтайского парламента рассказал о плюсах и минусах сессий на дистанте

Как школьный дистант никогда не заменит прямого общения с педагогом, так и очные встречи на сессиях для депутатов незаменимы. Особенно при решении важных вопросов, считает Романенко.
«На мой взгляд, сессия в традиционном формате с очным присутствием депутатов в зале парламентского центра и более удобная, и более правильная. Как прямое общение с педагогом в образовательном процессе, так и личное присутствие депутатов на сессиях имеет множество преимуществ», — отметил Романенко.
На традиционных сессиях народные избранники общение строится «более живо» и с «большим погружением в тему», очно куда проще задать вопрос докладчику.
«Есть здесь и психологический момент: когда люди сидят не по разные стороны экрана, а лицом к лицу, намного легче понять друг друга», — добавил спикер Закособрания.
У дистанционки есть положительные стороны. Например, в будущем, когда пандемия закончится, опыт дистанта и имеющееся оборудование будут использовать для совещаний с городами и районами края.
«Это позволит по минимуму отрывать людей от основной работы, экономить ресурсы и время», — заключил председатель краевого парламента.
Ранее Александр Романенко искренне возмутился действиями антимасочников.