27 апреля
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Политика

Алтайские депутаты запретили детям находиться на водоемах без сопровождения взрослых

Депутаты Заксобрания запретили несовершеннолетним находиться без сопровождения взрослых на водоемах, а также расширили перечень мест, где им нельзя находиться в ночное время.

Городской пляж на о. Помазкин в Барнауле.
Городской пляж на о. Помазкин в Барнауле.
Анна Зайкова.

Депутаты АКЗС после бурной дискуссии приняли в двух чтениях поправки в закон «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».

Закон уточнил перечень общественных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, нахождение в которых не допускается.

Теперь подростки не смогут находиться в ночное время в игровых и компьютерных клубах, букмекерских конторах, тотализаторы, вейпшопах, кальянных, а также в бесхозяйных и заброшенных зданиях.

Кроме того, теперь несовершеннолетние не смогут самостоятельно находиться на водоемах — их должны будут сопровождать лица, достигшие 18 лет.

Ранее алтайские депутаты одобрили применение электронного голосования на выборах и упростили себе декларирование доходов.

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