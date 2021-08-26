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Алтайские единороссы утвердят программу на выборы в АКЗС в начале сентября

В начале сентября «Единая Россия» представит программу на выборы в Алтайское краевое Заксобрание. Накануне прошла встреча участников рабочей группы по созданию документа, на которой обсудили его главные приоритеты.

Алтайские единороссы утвердят программу на выборы в АКЗС в начале сентября.
Алтайские единороссы утвердят программу на выборы в АКЗС в начале сентября.
Фото: пресс-служба "Единой России".

Обсуждение проекта программы прошло под руководством секретаря реготделения «Единой России» Александра Романенко. Во встрече с экспертами принял участие и губернатор Алтайского края, член Генсовета партии Виктор Томенко.

Он рассказал о решениях второго этапа Всероссийского съезда ЕР, в котором принимал участие вместе с делегатами от Алтайского края Сергеем Прибом, Татьяной Ильюченко, Сергеем Струченко и Даниилом Бессарабовым.

Главный посыл, который звучал на Съезде — это «особая роль партии власти в судьбе страны». Эту идею транслировал делегатам в своем выступлении президент Владимир Путин.

При подготовке региональной программы единороссы постарались участь нужды всех сфер, в том числе здравоохранения, образования, сельского хозяйства и многие других.

Единороссы сфокусируются на улучшении благосостояния людей, закреплении молодых специалистов в селах, увеличении рождаемости и продолжительности жизни, а также определят шаги для вывода экономики края на новый уровень.

«Представлены вопросы молодежной политики, экологии, создания комфортной среды для жизни. Документ вышел емкий, в нем, на мой взгляд, нашли свое отражение все важные аспекты жизнедеятельности и предложения жителей нашего региона», — считает Александр Романенко.

В процессе работы над программой эксперты использовали подход, который сочетал инициативу с мест и предложения рабочей группы.

«Порядка 500 совершенно новых, не повторяющихся предложений прозвучало от избирателей с мест. Это позволило сделать документ максимально приближенным к интересам избирателей с одной стороны, и насытить конкретикой все предложения жителей, с другой», — отметил руководитель рабочей группы Антон Васильев.

Участники совещания добавили еще ряд предложений, которые, на их взгляд, должны войти в итоговый вариант программы. Его примут на третьем этапе Региональной конференции ЕР 2 сентября.

Как ранее писал altapress.ru, другие парламентские партии также подготовили свои программные документы на выборы в АКЗС.

Так, крайком КПРФ идет на выборы с программой возрождения Алтая, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» назвала свою программу «Хожу по краю» и сосредоточилась на острых социальных проблемах, со стратегией определились и в ЛДПР.

Выборы в АКЗС и Госдуму пройдут 17−19 сентября.

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