18 августа
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Политика

Алтайские города и районы получили новую дорожную технику. Губернатор проверил ее лично

Губернатор Виктор Томенко принял участие в церемонии вручения новой дорожной техники городам и районам Алтайского края. Он напомнил, что в регионе ведутся масштабные дорожные работы, которые получили название «дорожной революции».

вручение дорожной техники
вручение дорожной техники
Антон Федотов

Церемония передачи 23 единиц техники прошла в Новоалтайске, участие в ней принял Виктор Томенко. Он лично проверил технику, забравшись в кабину фронтального погрузчика, который будет работать на дорогах Тальменского района. О том, как работает погрузчик, главе региона рассказал водитель Николай Авсин.

Глава региона подчеркнул, что обновлению парка дорожной техники уделяется большое внимание. За 2020 - 2023 годы на приобретение 614 единиц техники и оборудования из федерального и краевого бюджетов направлено 4,5 млрд рублей.

«Более 600 единиц техники за прошедшие четыре года приобретено на общую сумму более 5 млрд рублей. Хороший темп!», - сказал Томенко.

Губернатор напомнил, что в последние годы в Алтайском крае набрали большие темпы дорожных работ - в среднем ремонтируется по 800 км в год. Дорожное строительство ведется во всех районах края. За пять лет в строительство дорог вложено 75 млрд рублей.

«Хочу пожелать вам, чтобы техника служила на благо людям. Мы не прекращаем свою работу, она будет продолжаться. Потребности еще высоки, мы будем их удовлетворять», - сказал глава региона.

Ранее Губернатор Виктор Томенко объявил о зарождении новой традиции в Алтайском крае.

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