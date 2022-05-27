Алтайские губернаторы на раритетной «Волге» открыли ретро-пробег по Чуйскому тракту

Сначала они заехали в бийский краеведческий музей, во дворе которого выставили ретро-машины — ГАЗ-М-20 «Победа», ГАЗ-13 «Чайка», ЗИС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ-12 ЗИМ и ГАЗ М-1.

После чего в музее Чуйского тракта главы алтайских регионов побеседовали с ветеранами предприятий дорожного хозяйства, которые участвовали в строительстве, обслуживании и ремонте участков Чуйского тракта.

Затем Виктор Томенко и Олег Хорохордин сели в автомобиль ГАЗ-24 «Волга» и проехались во главе колонны ретроавтомобилей и мотоциклов из Бийска до Горно-Алтайска, открыв тем самым автопробег, посвященный 100-летию Чуйского тракта.

В Горно-Алтайске губернаторы также послушали праздничный концерт.

Напомним, что Виктор Томенко по дороге остановился в Сростках, где вместе с Олегом Хорохординым попробовал знаменитые пирожки — правда, в этом году знатно подорожавшие.