Главы двух Алтаев позволили себе подорожавшие сростинские пирожки

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко весь день 26 мая был в разъездах — открывали обновленные к 100-летнему юбилею Чуйского тракта участки.

По дороге высокопоставленная делегация остановилась на перекус. На знаменитом базарчике приобрели пирожки, в бутылках что-то напоминающее морс.

«Виктор Томенко и Олег Хорохордин по пути на совещание с Росавтодором, заехали на знаменитый Сростинский рынок попробовать знаменитые пирожки», — пишет Telegram-канал «Ленина, 59».

«Еще и гендиректора ПАО „Россети Сибирь“ Павла Акилина угостили», — добавляет «Алтай-Болтай».



До этого они торжественно открыли движение на двух модернизированных участках Чуйского тракта — на границе Тальменского и Первомайского районов и недалеко от села Баюновские Ключи. Проезжая часть там расширена до четырех полос.

Виктор Томенко и глава Росавтодора Роман Новиков (он также приехал на юбилей дороги) подчеркнули, что будут приложены все необходимые усилия, чтобы весь Чуйский тракт в Алтайском крае стал четырехполосным к 2030 году.

О пирожках

Ранее altapress.ru писал, что пироги, которыми знаменито село Сростки, значительно выросли в цене.

Так, за пирожок с луком и яйцом на рынке у федеральной трассы придется отдать 150 рублей, хотя осенью он стоил 100 рублей, а за драник — 250 рублей.

На рынке говорят, что сменился владелец.