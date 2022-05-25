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Жизнь

Знаменитые пирожки на родине Шукшина в Сростках значительно подорожали

Пироги, которыми знаменито село Сростки в Алтайском крае, значительно выросли в цене, сообщает «Вести Алтай».

Пирожки.
Пирожки.
открытые источники

Так, за пирожок с луком и яйцом на рынке у федеральной трассы придется отдать 150 рублей, хотя осенью он стоил 100 рублей, а за драник — 250 рублей.

«На рынке говорят, сменился владелец, теперь прикормленной точкой руководит предприниматель из Новосибирска», — пишет телеканал.

Местные жители рассказали, что частники — «бабушки с колясками» — торгуют пирожками на новом месте, по дороге в Горный Алтай, на въезде в село.

Там цены в два раза ниже — пирожки по 80 рублей, драники по 120 рублей.

Напомним, что Шукшинский фестиваль на Алтае в этом году пройдет в традиционном формате, что два года не позволяла сделать пандемия.

Народные гуляния на Пикете в Сростках состоятся 23 июля.

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