Алтайские коммунисты назвали своих кандидатов в Госдуму. Лапиной среди них нет

Напомним, в начале этого года в беседе с altapress.ru лидер крайкома КПРФ Мария Прусакова отмечала: «На сегодня могу сказать абсолютно точно, что кандидатом в депутаты в Государственную Думу по одному из одномандатных округов будет выдвинут первый секретарь. Точно будет выдвинута депутат АКЗС Вероника Владимировна Лапина».
Однако в итоге Лапина по одномандатному округу в Госдуму не идет.
Как сообщила пресс-служба крайкома коммунистов, накануне на съезде партии было принято следующее решение по кандидатам-одномандатникам:
- округ № 39 (Барнаульский) — Андрей Кривов, председатель краевой контрольно-ревизионной комиссии;
- округ № 40 (Рубцовский) — Мария Прусакова, первый секретарь краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании;
- округ № 41 (Бийский) — Антон Арцибашев, секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественными организациями;
- округ № 42 (Славгородский) — Анна Левашова, координатор движения «За новый социализм».
Что касается выдвиженцев в Госдуму по партийным спискам, то кандидатами станут следующие люди:
- Мария Прусакова, глава КПРФ в Алтайском крае;
- Анжелика Глазкова, жена лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина;
- Аржан Бакрасов, депутат районного совета Усть-Канского района Республики Алтай;
- Роман Тамоев, глава республиканского комитета КПРФ в Туве;
- Антон Арцибашев, секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественными организациями;
- Николай Ким, депутат городского совета депутатов Горно-Алтайска.
- Лодой-Дамба Куулар, руководитель организационно-партийного отдела Тувинского рескома КПРФ.
Ранее со своими выдвиженцами в Госдуму определились алтайские единороссы. По рубцовскому одномандатному округу они выставили вице-спикера Барнаульской гордумы Сергея Струченко. Его называют не самым сильным кандидатом от правящей партии и есть основания полагать, что победа здесь достанется Марии Прусаковой.
Что касается кандидатов от региональных эсеров, то по данным altapress.ru, их имена станут известны 26 июня.