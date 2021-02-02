Прекрасных женщин отправит КПРФ в Госдуму от Алтайского края

Персек алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова и ее коллега по региональному заксобранию Вероника Лапина будут выдвинуты в качестве кандидатов в депутаты Госдумы от компартии. Об этом в интервью altapress.ru рассказала сама Мария Прусакова.

«На сегодня могу сказать абсолютно точно, что кандидатом в депутаты в Государственную Думу по одному из одномандатных округов будет выдвинут первый секретарь. Точно будет выдвинута депутат АКЗС Вероника Владимировна Лапина», — отметила лидер алтайских коммунистов.

Она также добавила: «И это не мои хотелки, а рассмотренные на кадровой комиссии предложения центрального комитета КПРФ. И это те кандидатуры, которые сегодня уже утверждены с долей вероятности 100%".

Кроме того, собеседница отметила, что вполне вероятно, что по одному из округов в Алтайском крае в Госдуму будет выдвинут и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин.

«Я знаю, что Павел Николаевич Грудинин рассматривает возможность выдвижения по одному из округов от Алтайского края. Я буквально на днях была в Москве, и мы с ним встречались. Так вот, его кандидатура с высокой долей вероятности рассматривается именно от Алтайского края», — отметила собеседница.

Большое интервью с Марией Прусаковой читайте на altapress.ru утром 3 февраля.