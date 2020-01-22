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Политика

Алтайские коммунисты провели пикет против поправок в Конституцию

В Новоалтайске коммунисты провели пикет против изменения Конституции РФ. Об этом сообщили в группе «Ленинский комсомол (ЛКСМ РФ) Алтайский край»

Пикет против поправок в Конституцию.
Пикет против поправок в Конституцию.
https://vk.com/komsomol22

Участники акции вышли с плакатами: «Лучше Грудинин, чем Мишустин», «Самое стабильное состояние — смерть», «Кто доживет до индексации пенсии?» и другими.

Активисты привели фамилии чиновников и заявили, что «от перемены мест слагаемых сумма не меняется».

Подобные серии пикетов прошли в Красноярске, а также в Москве у здания администрации президента.

Как уже сообщал altapress.ru, 21 января премьер Михаил Мишустин представил президенту новый состав правительства. Часть людей сохранили посты, но смена состава все же довольно значительная.

Проведение конституционной реформы в стране было анонсировано Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

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