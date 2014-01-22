Новое правительство сформировано. Друг губернатора Томенко сохранил пост, куратор края нет

Премьер-министр страны Михаил Мишустин представил президенту новый состав правительства, сообщает «РИА Новости». Часть людей сохранили посты, но смена состава все же довольно значительная. Указ о назначении правительства президент подписал вечером 21 января.

Кто остался

Посты сохранили вице-премьеры Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, а также два «старожила» — министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Как и раньше, министром финансов будет Антон Силуанов (оно, правда, потерял при этом пост вице-премьера), сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин. Почти все министры силового блока из прошлого кабинета сохранили посты — кроме главы Минюста.

Министром энергетики в новом правительстве будет работать, как и раньше, Александр Новак, он тоже сохранил свой пост. При этом некоторые СМИ прочили ему пост вице-премьера.

Известно, что Новак учился с губернатором края Виктором Томенко в одном классе норильской школы, они закончили один вуз и вместе работали на Норильском горно-металлургическом комбинате.

Максим Топилин и Виктор Томенко. Анна Зайкова , altapress.ru.

Кто ушел

А вот министр труда и соцзащиты Максим Топилин, который был назначен куратором края и собирался выводить регион из бедности, из правительства ушел. Перейдет ли эта функция к новому министру труда — Антону Котякову, ранее занимавшему должность замминистра финансов, — пока неясно.

Не вошли в новый состав также Владимир Мутко, Владимир Мединский, Вероника Скворцова и Ольга Васильева. При этом Скворцова, вероятно, возглавит Росздравнадзор, сообщили источники РБК.

Меньше всего повезло целому министерству по делам сворного Кавказа — такого в структуре правительства вообще нет.

Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке «Интурмаркет-2018». 10 марта 2018 года. www. altairegion22.ru

Восемь заместителей

У премьер-министра будет восемь новых заместителей, один первый вице-премьер — Андрей Белоусов.

Новые вице-премьеры правительства РФ: Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Вообще, составе правительства, предложенного Мишустиным, много новых лиц. Часть из них не раз выступали в СМИ или были источниками инфоповодов, как, например, Белоусов, который с 2013 года работал помощником президента по экономике и был соавтором экономической программы и майского указа Владимира Путина от 2018 года.

Другие фигуры совершенно непубличные — например, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко — это бывший подчиненный Мишустина, замруководителя Федеральной налоговой службы.

Из мэрии Москвы в правительство перешел Марат Хуснуллин, занимавшийся градостроительной политикой. Теперь он вице-премьер правительства России.

Белый дом в Москве СС0

Новые и старые министры правительства РФ