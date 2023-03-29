Алтайские «Коммунисты России» обвинили депутата Госдумы Марию Прусакову в получении иностранного финансирования

Председатель ЦК «Коммунистов России» Сергей Малинкович в ходе пресс-конференции 29 марта заявил, что у партии есть подозрения в получении иностранного финансирования депутатом ГД РФ, первым секретарем КПРФ Марией Прусаковой.

«Я хочу официально заявить, что наша партия направит запрос в Госдуму РФ, чтобы думский комитет по безопасности разобрался — верно ли, как мы предполагаем, что западные спецслужбы могли участвовать в компании, которая вела Прусакова. Мы не знаем, так ли это, но у нас есть такие подозрение. Пусть Государственная Дума и разбирается», — заявил Малинкович.

Пресс-секретарь алтайского отделения КПРФ Юрий Красильников в телефонном разговоре заявил altapress.ru, что комроссы имеют право писать куда угодно, а КПРФ за 30 лет уже привыкла ко всему от оппонентов.

Ранее Мария Прусакова обвинила «Катунь 24» в противоправных действиях.