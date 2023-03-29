Мария Прусакова обвинила «Катунь 24» в противоправных действиях

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова возмутилась заявлению специалиста на телеканале «Катунь 24» о партии, якобы в их рядах появился раскол. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

25 марта на телеканале «Катунь 24» обозреватель Глеб Полянский прокомментировал видеоматериал руководителя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича.

В ролике заявили о якобы расколе в рядах «красной оппозиции Алтайского края». Также обозреватель обвинил Прусакову в несостоятельности и непатриотичности.

Прусакову возмутил тот факт, что «Катунь 24» не узнала мнение представителей КПРФ. Также она отметила, что ее ни разу не приглашали на передачи телеканала за последний год.

«Алтайский крайком КПРФ с полной ответственностью заявляет, что факты, перечисленные в указанном сюжете, являются недостоверными, носят провокационный характер и порочат имя первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ депутата Государственной Думы РФ Марии Прусаковой», — заявила она в Telegram-канале.

Алтайский крайком КПРФ собирается в ближайшее время обратиться в Генеральную прокуратуру РФ на противоправные действия со стороны государственного телеканала.

Ранее Мария Прусакова передала правительству жалобы на ЖКХ от жителей Алтайского края.