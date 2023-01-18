Депутат Прусакова передаст правительству жалобы на ЖКХ от жителей Алтайского края

По словам парламентария, она ждет от антимонопольной службы объяснений, почему стоимость коммунальных услуг сильно увеличилась.
«Пока ждем официальной позиции, по всему Алтайскому краю собрано уже несколько тысяч подписей против такого варварства», — подчеркнула она.
Прусакова также заявила, что передаст в российское правительство все обращения с требованиями о снижении тарифов.
Ранее коммунальные платежи барнаульцев резко взлетели до 5, 7 и даже 9 тыс. рублей.
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