18 января
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Жизнь

Депутат Прусакова передаст правительству жалобы на ЖКХ от жителей Алтайского края

Мария Прусакова, депутат Госдумы и первый секретарь алтайского крайкома КПРФ, направила в антимонопольную службу запрос в связи с резким ростом тарифов ЖКХ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
АКЗС.

По словам парламентария, она ждет от антимонопольной службы объяснений, почему стоимость коммунальных услуг сильно увеличилась.

«Пока ждем официальной позиции, по всему Алтайскому краю собрано уже несколько тысяч подписей против такого варварства», — подчеркнула она.

Прусакова также заявила, что передаст в российское правительство все обращения с требованиями о снижении тарифов.

Ранее коммунальные платежи барнаульцев резко взлетели до 5, 7 и даже 9 тыс. рублей.

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