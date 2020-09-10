Алтайские парламентарии привились от гриппа под прицелом фотокамеры

В числе прошедших вакцинацию отечественным препаратом «Совигрипп» оказался председатель краевого парламента Александр Романенко, а также глава комитета по здравоохранению и науке, доктор медицинских наук, профессор и «Заслуженный врач Российской Федерации» Александр Лазарев.

Как он отметил после процедуры, прививка поможет снизить заболеваемость в осенне-зимний сезон, что в свою очередь уменьшит скопления людей в медучреждениях, вероятность распространения в них новой коронавирусной инфекции, а также уменьшит нагрузку на врачей.

«В первую очередь заболевают те люди, у которых имеется иммунодепрессия — от недостатка витаминов, жесткой диеты, оперативного вмешательства или перенесенной недавно болезни. Если напряженность, готовность иммунитета есть, то малая доза вируса может не вызвать заболевания или позволит уменьшить вероятность развития осложнений. Это касается в том числе и COVID-19. Если человек встретится с данной инфекцией после прививки, то он будет более защищен», — рассказал Лазарев.

При этом людям с повышенным уровнем аллергических реакций стоит быть осторожнее, подчеркнул он.

3 сентября прививку сделал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он написал об этом в Instagram и уже неделю в этой соцсети не появлялся.

Ранее altapress.ru публиковал разбор, стоит ли прививаться от гриппа.