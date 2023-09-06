Алтайские предприятия оборонного комплекса продолжают наращивать производство, как выполняя гособоронзаказ, так и выпуская гражданскую продукцию. Об этом сообщает Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Несколько опорных, ключевых производств расположено в наукограде Бийске. Их сегодня посетили губернатор Алтайского края с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.

"Так, например, на модернизацию производства ФНПЦ «Алтай» по линии Минпромторга РФ в этом году выделена субсидия. Техническим перевооружением за счет федеральной поддержки занимаются и на «Сибприбормаше»", - сказал глава региона.

Также уделяется особое внимание оборонщикам.

"Помимо четкого выполнения государственных задач, развитие оборонных предприятий в нашем крае важно с точки зрения улучшения ситуации на рынке труда. Это и новые вакансии, и стабильная работа уже почти для 24 тысяч жителей нашего края, занятых в этом секторе", - отметил Томенко.

Ранее губернатор Томенко направил 111 автомобилей в бюджетные учреждения края.