Алтайские предприятия оборонного комплекса продолжают наращивать производство

Несколько опорных, ключевых производств расположено в наукограде Бийске. Их сегодня посетили губернатор Алтайского края с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.
"Так, например, на модернизацию производства ФНПЦ «Алтай» по линии Минпромторга РФ в этом году выделена субсидия. Техническим перевооружением за счет федеральной поддержки занимаются и на «Сибприбормаше»", - сказал глава региона.
Также уделяется особое внимание оборонщикам.
"Помимо четкого выполнения государственных задач, развитие оборонных предприятий в нашем крае важно с точки зрения улучшения ситуации на рынке труда. Это и новые вакансии, и стабильная работа уже почти для 24 тысяч жителей нашего края, занятых в этом секторе", - отметил Томенко.
Ранее губернатор Томенко направил 111 автомобилей в бюджетные учреждения края.