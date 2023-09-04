Губернатор Томенко и глава Росавтодора открыли расширенные участки Чуйского тракта

В Алтайском крае после ремонта открыли два важнейших участка федеральной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Один из них – на въезде в город Бийск со стороны краевой столицы. Второй — на границе с Новосибирской областью. Глава Росавтодора Роман Новиков поблагодарил губернатора Виктора Томенко за то, что региональная команда и подрядчики быстро и качественно выполнили работы. Чуйский тракт — часть транспортного коридора России «Запад - Восток», который сейчас обновляется по поручению президента.

В этом году губернатора подписал на ПМЭФ соглашение о развитии тракта с Новосибирской областью и Республикой Алтай. Так как магистраль федеральная — деньги на ее реконструкцию дадут из федерального бюджета. В планах — чтобы весь 304-километровый участок трассы на территории Алтайского края стал четырехполосным. На сегодня сделана уже половина этих работ.

После расширения Чуйский тракт не только станет быстрым и удобным, но и безопасным — на нем значительно сократится число ДТП. Работы на 15-километровом участке Барнаул — Бийск сделали движение более свободным. Благодаря расширению тракта жители Бийска больше не будут стоять в пробках на въезде в город. Решению проблемы с пробками в городе поможет и ремонт Коммунального моста.

По словам Новикова, благодаря губернатору региональные дорожные организации выполняют серьезные федеральные задачи. Правительство РФ готово и дальше выделять Алтайскому краю серьезные деньги на дорожные работы. Особенно важно, что Чуйский тракт является частью федерального коридора “Запад-Восток». Его развитие особо важно сейчас, когда перестраиваются логистические цепочки, а туризм все больше становится внутренним.

В этом году губернатор договорился о выделении региону 2,6 млрд рублей.

За четыре года по решению губернатора Томенко в регионе обновили около 2000 километров дорог и вышли на темп 800 километров в год. На сегодня почти половина всех краевых дорог соответствует нормативу. А в Барнаульской и Бийской агломерациях этот показатель достиг 80%. По решению губернатора Томенко, ежегодно увеличиваются и суммы на ремонт и обновление дорог. Если в 2022 году было выделено 22 миллиарда рублей, то в 2023 году — на 400 млн рублей больше.

"Наши планы — сделать весь Чуйский тракт таким. Это я обсуждал с председателем правительства РФ", - сказал Томенко.

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