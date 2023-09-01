Определен подрядчик для строительства дороги по улице 65 лет Победы

На участке протяженностью более 700 метров построят новую ливневую канализацию, четырехполосную дорогу, парковки, тротуары и велодорожки.
Также будут установлены скамейки, урны и остановочные павильоны.
В рамках благоустройства высадят более 230 деревьев: елей, рябин, лип и спиреи, посеют газон, появится освещение.
Работы на объекте должны быть завершены до 15 июля 2024 года.
Ранее барнаульские улицы начали ремонтировать по нацпроекту. Отремонтируют участок более 1 км: от пр. Ленина до переулка Циолковского.