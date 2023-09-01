1 сентября
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Жизнь

Определен подрядчик для строительства дороги по улице 65 лет Победы

В Барнауле подвели итоги электронного аукциона на определение подрядчика для выполнения работ по строительству дороги от ул. Сергея Семенова до Павловского тракта, сообщает Администрация Барнаула.

Строительство дорог.
Строительство дорог.
пресс-служба упрдор "Алтай"

На участке протяженностью более 700 метров построят новую ливневую канализацию, четырехполосную дорогу, парковки, тротуары и велодорожки.

Также будут установлены скамейки, урны и остановочные павильоны.

В рамках благоустройства высадят более 230 деревьев: елей, рябин, лип и спиреи, посеют газон, появится освещение.

Работы на объекте должны быть завершены до 15 июля 2024 года.

Ранее барнаульские улицы начали ремонтировать по нацпроекту. Отремонтируют участок более 1 км: от пр. Ленина до переулка Циолковского.

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