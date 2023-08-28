Барнаульские улицы ремонтируют по нацпроекту

На сегодняшний день снимают старый слой дороги, чтобы положить новый асфальт.
Также установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и парковки, сообщают на официальном сайте Барнаула.
Лестницу, которая расположена на перекрестке ул. Интернациональной и пр. Красноармейского, - восстановят. Отмечается, что поставят новые знаки и сделают разметку.
По проекту в Барнауле отремонтируют 12 дорог, сейчас благоустройство завершено уже на четырех из них.
Ранее асфальт провалился и образовал яму "с человеческий рост" в Барнауле.