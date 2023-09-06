Заводы принесли в бюджет края еще 3,5 млрд рублей. Губернатор Томенко решил, куда их направить

На заседании президиума рабочей группы по обеспечению экономической стабильности губернатор Томенко поручил правительству Алтайского края направить дополнительно полученные 3,5 млрд рублей на поддержку городов и районов, поддержку сельского хозяйства, дорожные работы, подготовку к зиме, строительство нового детского сада.

По словам зампреда правительства края Анатолия Нагорнова, индекс промышленного производства по итогам 7 месяцев составил 106%. Индекс физического объема инвестиций по итогам первого полугодия достиг 113%, средняя зарплата в крае выросла на 14%.

Предприятия избежали негативного эффекта от санкций. Все это стало возможно благодаря мерам поддержки предприятий в пандемию и в кризис, которые оказываются по решению губернатора Виктора Томенко, сказал зампред. Значительную помощь бизнесу оказали и федеральные средства, которые губернатор Томенко привлекает регулярно и в большом объеме.

Благодаря росту оборотов и доходов предприятий, значительно выросли и доходы в бюджет края. На первое августа доходы выросли на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший рост - 56% - по налогу на прибыль от промышленных предприятий, строительных компаний, энергетического комплекса и банковского сектора.

На 15% выросли отчисления по НДФЛ благодаря росту зарплат. По словам зампреда правительства Данила Ситникова, это позволило получить дополнительно 3,5 млрд рублей в региональный бюджет из собственных источников. Эти деньги губернатор Томенко решил направить на решение важных для жителей края вопросов.

На заседании президиума рабочей группы по обеспечению экономической стабильности губернатор Томенко назвал конкретные сферы, куда надо направить дополнительные деньги.

Это средства на помощь городам и районам; на помощь предприятиям сельского хозяйства, которые пострадали от засухи, например, на закупку кормов; на подготовку к отопительному сезону, на строительство нового детсада в Барнауле, на покупку новой дорожной техники для ГУПов и подготовительные работы по ремонту. Корректировка бюджета должна быть проведена в ближайшие недели.

"У нас намечается рост собственных доходов за полгода на 18%, за семь месяцев — на 20%. Очевидно, что эта цифра будет иметь тенденцию к росту. Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Поэтому я определил дополнительные направления для увеличения расходов", - сказал Томенко.

Ранее индекс промышленного производства в регионе по итогам семи месяцев 2023 года составил 106,2%. Таких результатов достигли за счет роста производства вагонов, автокомпонентов, химических веществ, электрического оборудования, электронных изделий, кожи и лекарственных препаратов.