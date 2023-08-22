22 августа
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Политика

Губернатор Томенко приехал в ракетную дивизию в ЗАТО Сибирский

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил военную часть в ЗАТО Сибирский 22 августа – в день российского флага. Он поприветствовал военнослужащих, а также осмотрел центральную аллею, где прошла реконструкция. Вместе с тем глава региона пообщался со спортсменами на новой спортивной площадке.

День флага ЗАТО Сибирский.
День флага ЗАТО Сибирский.
Антон Червяков

В ходе торжественного построения Виктор Томенко подчеркнул важную роль алтайских ракетчиков защите суверенитета Российской Федерации. В официальной обстановке были вручены боевые медали участникам военной спецоперации, а также другие награды.

«В период проведения СВО такая служба важна как никогда. Силы, умения военнослужащих, понимание своих задач – внушают уверенность и спокойствие всем жителям нашей страны. Алтайский край — земля сильных людей», - отметил Томенко.

Губернатор Алтайского края прошелся по центральной аллее на улице 40 лет РВСН, где недавно было проведено благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» на сумму более 7 млн рублей. Он пообщался с местными жителями и узнал их мнение о проведенных работах.

Также губернатор побывал на спортивной площадке, которая была недавно обустроена в ЗАТО: появились баскетбольная и волейбольная площадки, хоккейная коробка и другие спортивные сооружения. Ребята рассказали губернатору, что с удовольствием приходят на площадку заниматься спортом.

«Сегодня отмечаем День государственного флага России. Наш триколор — не только один из важнейших официальных символов страны. Мы поднимаем флаги на всех торжественных и праздничных мероприятиях, на всех значимых для страны и края событиях. Это знак патриотизма, любви к нашей общей Родине. Поэтому сегодняшний праздник так важен для каждого жителя нашей страны», - сказал губернатор

Ранее губернатор Томенко договорился с Мантуровым: алтайские предприятия получат 26 млрд.

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