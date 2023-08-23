23 августа
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Политика

Губернатор Томенко встретился с пенсионерами и обсудил меры их поддержки

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на краевой конференции пенсионеров и ветеранов.

Виктор Томенко на краевой конференции пенсионеров и ветеранов.
Виктор Томенко на краевой конференции пенсионеров и ветеранов.
Антон Червяков

В ходе торжественного открытия конференции губернатор Виктор Томенко подчеркнул важную роль представителей старшего поколения в развитии Алтайского края. Он отметил, что встречи с ветеранами вдохновляют его еще активнее работать на развитие экономики и социальной сферы, дают заряд оптимизма.

Губернатор поблагодарил ветеранов и пенсионеров за активное участие в общественной жизни и пожелал здоровья и долголетия.

«Вы представляете все старшее поколение, которое выполняет достойную миссию во всех отраслях экономики, социальной сферы и, безусловно, общественной жизни. За это вам огромная благодарность!», - сказал Виктор Томенко.

Председатель краевой организации ветеранов Владимир Климов Иванович отметил, что в Алтайском крае созданы уникальные условия для ухода за пожилыми людьми. Он подчеркнул, что правительство Алтайского края активно поддерживает ветеранские объединения края.

Также губернатор встретился с представителями ветеранских организаций подшефного Славяносербского района Луганской народной республики.

Краевой Совет объединяет 77 районных (городских) ветеранских организаций, 18 – отраслевых общественных объединений, 2119 первичных организаций, в которых состоит более 324 тысяч пенсионеров – ветеранов.

Ранее губернатор Томенко запустил многомиллиардную ферму в Заринском районе.

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