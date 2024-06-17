Алтайские социалисты считают, что Правительство края недооценило предложенные ими меры поддержки участников СВО

Тема оказания всесторонней помощи участникам СВО — на повестке у общественности и политических движений. В адрес федеральных и региональных властей поступают предложения расширить имеющийся перечень. Так фракция «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском крае направила правительству региона список мер по улучшению социального благополучия этой категории граждан и членов их семей. Как сообщает пресс-служба регионального отделения СРЗП, краевые власти посчитали их излишними.

Алтайские социалисты сообщили, что в перечень их предложений входит возможность введения денежной компенсации вместо бесплатного земельного участка, льготы на оплату коммунальных услуг, санаторно-курортного лечения, послабления по кредитным обязательствам и прочее. Региональные же власти, пишет пресс-служба, сослались на то, что ряд из этих мер уже реализуется, либо не относится к компетенции края.

Создается ощущение, что поддержка, вроде, есть, но, на наш взгляд, не в полной мере, — цитируют социалисты руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в АКЗС Александра Молотова. — Например, мы пишем: установить ежемесячную денежную компенсацию в размере 50 % расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Правительство отвечает, что данной категории лиц уже предусмотрена компенсация на оплату жилых помещений. Но мы-то предлагаем установить компенсацию не только на оплату жилых помещений, но и на оплату коммунальных услуг. И такие моменты практически по каждому из наших предложений.

Со слов партийцев, есть пункты, которые вовсе упущены. В качестве примера приводят введение льготы на санаторно-курортное лечение. Они настаивают на том, чтобы правительство рассмотрело их предложения более детально и поддержало, так как в их реализации, уверены социалисты, нуждаются сами ветераны боевых действий и члены их семей.

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