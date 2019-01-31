Алтайские депутаты вынуждены бороться с псевдобарами с помощью Госдумы

В Алтайском краевом заксобрании (АКЗС) создадут рабочую группу, которая подготовит законодательную инициативу по ограничению продажи алкоголя ночью в так называемых псевдобарах. Такое решение принято на сессии 31 января. Другого пути борьбы с этими заведениями алтайским депутатам не оставили — им пришлось снимать все прежние ограничения из-за изменений в федеральном законодательстве.

Прокуратура потребовала у краевого заксобрания отменить норму, согласно которой продавать алкоголь ночью могут только предприятия общепита, соответствующие ГОСТу услуг общепита. В надзорном ведомстве сочли это ограничением, которое регион устанавливать не имеет права.

Изначально депутаты приняли закон, в котором вводился целый перечень ограничений для заведений, расположенных в жилых домах и торгующих алкоголем ночью: по площади, числу столиков, посетителей и т. д. Однако Госдума приняла закон, который лишил регионы права устанавливать для предприятий общепита какие-либо ограничения условий, мест, времени продажи алкоголя.

Алтайские депутаты сразу привели свой документ в соответствие. Но попытались найти лазейку и ввели требование к барам — соответствовать ГОСТу услуг общепита. Это, пояснял председатель экономического комитета Альберт Лунев, позволило бы отличить добросовестное кафе от магазина, «поставившего стол в углу только для того, чтобы торговать алкоголем по ночам».

Но и это прокуратура сочла ограничением.

Теперь депутаты из разных фракций вышли с предложением создать рабочую группу, чтобы подготовить поправки в федеральный закон и выйти в инициативой в Госдуму. Это уже сделали депутаты заксобрания Краснодарского края. Поэтому спикер АКЗС Александр Романенко попросил коллег при работе над документом учесть опыт коллег.

А уполномоченный по правам человека в крае Борис Ларин сообщил, что никто не отменял общественный контроль. Плюс, добавил он, у него вообще много вопросов к правовой стороне работы таких баров: можно проверять и лицензии, которых выдается по две каждому такому заведению, посмотреть договоры аренды и субаренды и т. д.