Алтайский чиновник отказался от повышения зарплаты

Глава Шебалинского района Республики Алтай Эрчим Сарбашев отказался от плановой индексации зарплаты. Он посчитал, что в нынешних условиях нецелесообразно увеличивать свой доход.

На сессии районного совета он заявил, что «год выдался крайне тяжелым не только для района, но и в целом для всей страны».

«В условиях пандемии и непростой социально-экономической обстановки считаю повышение заработной платы нецелесообразным», — передают слова главы района «Новости Горного Алтая».

Зарплаты работников бюджетной сферы ежегодно индексируются с учетом уровня инфляции. В этом году ожидается повышение на 3%.

Доход Сарбашева в 2019 году, судя по декларациям, составил 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что почти 20% работающих жителей Алтайского края получают меньше 15 тыс. рублей.