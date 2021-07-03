Алтайский депутат-единоросс не произнес ни единого слова за пять лет в Госдуме

В списке молчунов Родион Букачаков от Республики Алтай, член комитет по аграрным вопросам.
Большинство депутатов предпочли не отвечать на запросы журналистов и не комментировать отсутствие выступлений.
В среднем думцы высказываются 46 раз за время своих полномочий. Но, например, долгожитель Владимир Жириновский (ЛДПР) — больше четырех тысяч раз.
Авторы исследования подчеркивают, что весь созыв, несмотря на свое молчание или законотворческую бездеятельность, депутаты получали высокую зарплату — около 470 тыс. рублей, пользовались привилегиями и неприкосновенностью.
Выборы нового созыва Госдумы пройдут в период 17−19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября.
Ранее из-за конфликта с отцом сын Жириновского отказался баллотироваться в Госдуму.