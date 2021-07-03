Алтайский депутат-единоросс не произнес ни единого слова за пять лет в Госдуме

22 народных избранника ни разу за пять лет не выступили на заседаниях Госдумы, подсчитали журналисты Znak.com и «Важные истории». Большинство парламентариев — члены фракции «Единая Россия». Среди них оказался и представитель Алтая.

В списке молчунов Родион Букачаков от Республики Алтай, член комитет по аграрным вопросам.

Большинство депутатов предпочли не отвечать на запросы журналистов и не комментировать отсутствие выступлений.

В среднем думцы высказываются 46 раз за время своих полномочий. Но, например, долгожитель Владимир Жириновский (ЛДПР) — больше четырех тысяч раз.

Авторы исследования подчеркивают, что весь созыв, несмотря на свое молчание или законотворческую бездеятельность, депутаты получали высокую зарплату — около 470 тыс. рублей, пользовались привилегиями и неприкосновенностью.

Выборы нового созыва Госдумы пройдут в период 17−19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября.

Ранее из-за конфликта с отцом сын Жириновского отказался баллотироваться в Госдуму.