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Политика

Из-за конфликта с отцом сын Жириновского отказался баллотироваться в Госдуму

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Игорь Лебедев отказался от очередных выборов депутатов парламента из-за конфликта со своим отцом Владимиром Жириновским, пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле и Государственной думе.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
duma.gov.ru

Источники издания утверждают, что у Жириновского и Лебедева давние разногласия о финансовых вопросах и о путей развития ЛДПР в целом. По данным источников РБК, решение не участвовать в выборах Лебедев принял под давлением Жириновского.

Сам Лебедев сообщил РБК, что все сказал в опубликованном ранее официальном заявлении.

«Остальное — это слухи и сплетни, комментировать которые я не буду», — сказал он.

Ранее вице-спикер Государственной думы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что приостанавливает свое участие в политической жизни страны: «Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года. Понимаю, что некоторые сейчас начнут иронизировать и ехидничать — мол, давно надо было завязывать, а может, и не стоило начинать, но кто-то, наоборот, выскажет слова поддержки».

По словам Игоря Лебедева, это решение не было спонтанным, а обсуждалось и согласовывалось с партией.

«Отдельные, самые теплые слова благодарности Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Только благодаря ему я стал… тем, кто я сейчас есть, и получил возможность занимать такую высокую должность, как заместитель председателя высшего органа законодательной власти нашей страны», — заявил Лебедев.

Игорь Лебедев — старший сын Владимира Жириновского. Депутатом Государственной думы он впервые стал в 1999 году по федеральному списку ЛДПР, возглавив в нижней палате парламента партийную фракцию. Следующие 20 лет он постоянно трудился в Госдуме, а в 2011 году стал ее вице-спикером, пишет polit.ru.

Решение Игоря Лебедева, который многими экспертами фактически расценивался как второе лицо в ЛДПР, означает, что партии в ближайшее время придется искать Владимиру Жириновскому преемника на посту лидера либерал-демократов.

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