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31 января
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Политика
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Алтайский депутат назвал инвесторов из других регионов оккупантами

Депутат АКЗС Василий Железовский из «Справедливой России» заявил, что расценивает инорегиональных инвесторов в экономику Алтайского края «как оккупантов и не иначе». Это он сказал в интервью газете «Каменские известия».

Василий Железовский.
Василий Железовский.
Олег Богданов, altapress.ru

Василий Железовский,
депутат АКЗС:

Они приходят, чтобы отобрать у нас работу, и заработать на нас деньги. Кроме сырья и извлечения прибыли они никаких целей не преследуют. Примеров можно приводить массу. Холдинг «Алтайлес», который занимается экспортом сырья в интересах третьих стран. Посмотрите, что оставила нам «Изумрудная страна»? Сколько только в Каменском районе от нее развалившихся хозяйств. В силу своих скромных возможностей мы пытаемся этому противостоять.

Также Железовский констатироваа, что за 2018 год количество рабочих мест в экономике Алтайского края «катастрофически» сократилось. Также снижается деловая активность. За последние 20 лет число предпринимателей в Камне-на-Оби сократилось с 5 тыс. до 2,5 тыс., сообщил депутат.

Василий Железовский,
депутат АКЗС:

Руководители местных региональных торговых сетей говорят, что их товарооборот падает и в 2019 году сократится еще процентов на 25, потому что край заполнили торговые сети, пришедшие извне.

Высказывания Железовского идут в разрез с декларируемой политикой правительства Алтайского края. Напомним, губернатор Виктор Томенко заявил, что инвесторов в регион надо привлекать «любыми путями».

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