«Привлекать любыми путями»: губернатор Томенко рассказал о росте инвестиций в Алтайском крае

Рост примерно на 8−9 млрд рублей. Если говорить только о пищевой и перерабатывающей промышленности, то наши предприятия инвестируют в собственное развитие примерно 3−4 млрд рублей ежегодно. Это вложения в совершенствование технологических процессов, проведение реконструкций и расширение действующих производств. Все наши переработчики зерна, мяса и молока имеют планы развития, которые позволят поддерживать объемы инвестиций на достигнутом уровне и решать задачи повышения конкурентоспособности своей продукции.