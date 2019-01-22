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Экономика
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В Алтайском крае могут запустить программу поддержки промышленников

Во второй половине 2019 года в Алтайском крае могут сформировать и запустить программу развития промышленности. Об этом 21 января заявил губернатор Виктор Томенко в ходе визита на завод «Ротор».

Открытие нового цеха на заводе АТИ
Открытие нового цеха на заводе АТИ
Анна Зайкова

Он признал, что сегодня такого рода программы в регионе нет. По его словам, ее можно было бы создать, чтобы «придать импульс» алтайским предприятиям.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Такие встречи, посещения, знакомство с предприятиями, — а я хочу услышать конкретные предложения от руководства, — могли бы лечь в основу такой программы. Как только мы увидим всестороннюю эффективность мер поддержки — не только финансовую, экономическую, но и социальную, инфраструктурную, — мы на такие шаги не только могли бы, но и обязаны пойти, думая о будущем Алтайского края.

Губернатор обозначил и срок, когда такая программа может появиться — вторая половина 2019 года.

Приоритет будет отдан экспортоориентированным предприятиям, производящим продукцию с высокой добавочной стоимостью.

Напомним, Томенко, сам в прошлом директор завода, еще в ходе предвыборной кампании и позже неоднократно заявлял, что промышленность — один из столпов развития региона, равноценный сельскому хозяйству и переработке.

Министр промышленности края Дмитрий Климин в ноябре 2018 года говорил, что при оказании господдержки приоритет будет отдаваться предприятиям, работающим на импортозамещение. Главным условием оказания помощи будет обязательство повысить зарплату.

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