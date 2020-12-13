Алтайский депутат провел пикет у стен Кремля с воззванием вернуть региону медицину

Депутат новоалтайского городского собрания Дмитрий Гришин провел одиночный пикет у стен Кремля в Москве и призвал президента РФ вернуть в регион медицину.

Видео своей акции в столице народный избранник выложил на странице «ВКонтакте», подчеркнув, что данный пикет является глубоко продуманным поступком, «когда все прочие возможности протеста уже исчерпали свою эффективность».

«Что происходит с медициной на Алтае? Точнее сказать — где она? Нас атаковали войска НАТО? Нет! Госдеп бесцеремонно съел запасы жизненно-важных лекарств и похитил наших врачей? Опять — нет! Медицинские учреждения Алтая подверглись артобстрелу украинских националистов? И снова — нет! Тогда почему же, согласно информации органов ЗАГС Алтайского края, в ноябре 2020 года умер 4751 наш земляк? Ведь это практически вдвое выше показателя смертности за аналогичный месяц прошлого года!», — отмечает Гришин.

По его словам, списать на коронавирус такое количество умерших не получится, поскольку в ноябре, число жителей края, умерших от COVID-19, составило менее 400 человек.

«Новоалтайск выбирает жизнь, а не смерть!», — с таким плакатом устроил свою акцию на Красной площади депутат.

Он призвал президента Владимира Путина вернуть медицину на Алтай и заявил, что ему не остается ничего, кроме как стучать в кремлевские ворота.