Алтайский депутат рассказал, где в Барнауле можно законно митинговать

Где можно
Можно в любых местах, если проведение акции «не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия», кроме тех мест, где проведение публичных мероприятий запрещено или ограничено федеральными законами и краевым законом.
Для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, в Алтайском крае определяются специально отведенные или приспособленные для этих целей места, напомнил Голобородько.
В Барнауле к таким местам относятся:
- сквер напротив здания по адресу ул. Титова, 9 (сквер Химиков),
- территория у фонтана напротив здания на ул. Чайковского, д. 21 (ДК на Южном),
- сквер у памятника жертвам политических репрессий «Прощание» на пл. Свободы.
Где нельзя
Перечень мест, где запрещены публичные мероприятия, закрепляется в части 2 статьи 8 федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ и части 2 статьи 3−1 краевого закона от 31 декабря 2004 года № 76-ЗС.
Туда входят, например, территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности — железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты или речные порты.
Ранее сообщалось, что из списка запрещенных локаций вычеркнут торговые и развлекательные центры, рынки и участки, прилегающие к жилым домам.