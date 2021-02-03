Алтайский депутат рассказал, где в Барнауле можно законно митинговать

Митинговать и устраивать прочие акции можно везде, где не запрещено. Барнаульцы на онлайн-конференции попросили главу правового комитета АКЗС Дениса Голобородько конкретизировать это и назвать список мест, где точно можно устроить публичную акцию.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

Где можно

Можно в любых местах, если проведение акции «не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия», кроме тех мест, где проведение публичных мероприятий запрещено или ограничено федеральными законами и краевым законом.

Для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, в Алтайском крае определяются специально отведенные или приспособленные для этих целей места, напомнил Голобородько.

В Барнауле к таким местам относятся:

сквер напротив здания по адресу ул. Титова , 9 ( сквер Химиков),

9 сквер Химиков), территория у фонтана напротив здания на ул. Чайковского , д. 21 ( ДК на Южном),

д. 21 ДК на Южном), сквер у памятника жертвам политических репрессий «Прощание» на пл. Свободы.

Митинг за сохранение зеленых зон. Телеграм-канал «Алтайские крайности»

Где нельзя

Перечень мест, где запрещены публичные мероприятия, закрепляется в части 2 статьи 8 федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ и части 2 статьи 3−1 краевого закона от 31 декабря 2004 года № 76-ЗС.

Туда входят, например, территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности — железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты или речные порты.

Ранее сообщалось, что из списка запрещенных локаций вычеркнут торговые и развлекательные центры, рынки и участки, прилегающие к жилым домам.