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3 февраля -6°C
Политика

Алтайский депутат рассказал, где в Барнауле можно законно митинговать

Митинговать и устраивать прочие акции можно везде, где не запрещено. Барнаульцы на онлайн-конференции попросили главу правового комитета АКЗС Дениса Голобородько конкретизировать это и назвать список мест, где точно можно устроить публичную акцию.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Где можно

Можно в любых местах, если проведение акции «не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия», кроме тех мест, где проведение публичных мероприятий запрещено или ограничено федеральными законами и краевым законом.

Для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, в Алтайском крае определяются специально отведенные или приспособленные для этих целей места, напомнил Голобородько.

В Барнауле к таким местам относятся:

  • сквер напротив здания по адресу ул. Титова, 9 (сквер Химиков),
  • территория у фонтана напротив здания на ул. Чайковского, д. 21 (ДК на Южном),
  • сквер у памятника жертвам политических репрессий «Прощание» на пл. Свободы.
Митинг за сохранение зеленых зон.
Митинг за сохранение зеленых зон.
Телеграм-канал «Алтайские крайности»

Где нельзя

Перечень мест, где запрещены публичные мероприятия, закрепляется в части 2 статьи 8 федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ и части 2 статьи 3−1 краевого закона от 31 декабря 2004 года № 76-ЗС.

Туда входят, например, территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности — железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты или речные порты.

Ранее сообщалось, что из списка запрещенных локаций вычеркнут торговые и развлекательные центры, рынки и участки, прилегающие к жилым домам.

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