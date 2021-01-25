Алтайский детский омбудсмен высказалась об участии подростков в протестных акциях

На массовой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Барнауле не было задержаний несовершеннолетних. Никто из них также не обращался в больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

23 января она работала по предотвращению участия детей в протестах, но несмотря на предупредительные действия подростки все же вышли на проспект Ленина в Барнауле.

«Само по себе участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях может быть опасным для здоровья. В ходе акции задержаний несовершеннолетних не было. После завершения мероприятия, после 17 часов подростки, которые нарушали правопорядок были доставлены в подразделения по делам несовершеннолетних», — написала Казанцева в Instagram.

Там с детьми провели разъяснительные беседы, передали родителям и вынесли предостережения.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

Среди несовершеннолетних были студенты профобразовательных организаций и школьники. Жалобы от кого-либо на незаконные задержания к Казанцевой не поступали.

«Детям не место на подобных акциях», — уверенно заключила омбудсмен.

23 января Барнаул пережил самую массовую несанкционированную акцию протеста за последние 15 лет.

Altapress.ru опубликовал репортаж из гущи событий.