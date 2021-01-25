Алтайский детский омбудсмен высказалась об участии подростков в протестных акциях

23 января она работала по предотвращению участия детей в протестах, но несмотря на предупредительные действия подростки все же вышли на проспект Ленина в Барнауле.
«Само по себе участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях может быть опасным для здоровья. В ходе акции задержаний несовершеннолетних не было. После завершения мероприятия, после 17 часов подростки, которые нарушали правопорядок были доставлены в подразделения по делам несовершеннолетних», — написала Казанцева в Instagram.
Там с детьми провели разъяснительные беседы, передали родителям и вынесли предостережения.
Среди несовершеннолетних были студенты профобразовательных организаций и школьники. Жалобы от кого-либо на незаконные задержания к Казанцевой не поступали.
«Детям не место на подобных акциях», — уверенно заключила омбудсмен.
23 января Барнаул пережил самую массовую несанкционированную акцию протеста за последние 15 лет.
Altapress.ru опубликовал репортаж из гущи событий.