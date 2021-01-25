Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 января -32°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Алтайский детский омбудсмен высказалась об участии подростков в протестных акциях

На массовой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Барнауле не было задержаний несовершеннолетних. Никто из них также не обращался в больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

23 января она работала по предотвращению участия детей в протестах, но несмотря на предупредительные действия подростки все же вышли на проспект Ленина в Барнауле.

«Само по себе участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях может быть опасным для здоровья. В ходе акции задержаний несовершеннолетних не было. После завершения мероприятия, после 17 часов подростки, которые нарушали правопорядок были доставлены в подразделения по делам несовершеннолетних», — написала Казанцева в Instagram.

Там с детьми провели разъяснительные беседы, передали родителям и вынесли предостережения.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Среди несовершеннолетних были студенты профобразовательных организаций и школьники. Жалобы от кого-либо на незаконные задержания к Казанцевой не поступали.

«Детям не место на подобных акциях», — уверенно заключила омбудсмен.

23 января Барнаул пережил самую массовую несанкционированную акцию протеста за последние 15 лет.

Altapress.ru опубликовал репортаж из гущи событий.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость