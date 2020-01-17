Алтайский думец рассказал Михаилу Мишустину о «больших бедах»

Депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как парламентарий написал в Facebook, он не мог не сказать ему о больших бедах.

В частности, депутат говорил о «трагедии оптимизации» — больниц, школ, домов культуры и библиотек. а также о «детдомовцах без крыши над головой и без надежды».

«Где и как они живут? По закону у них должно быть своё жилье. А в реальности они выходят в безвоздушное пространство сиротства. Их, согласно официальным данным, почти 270 тысяч по стране. Они попадают на улицу. А дальше — тюрьмы и могилы», — пишет Шаргунов.

Также он упомянул о нехватке лекарств, проблемах с льготными и незарегистрированными препаратами.

«Всё это жизненно важные темы. Хорошо, что они были в президентском послании. Но теперь надо осуществить обещанное для защиты и спасения тех, кто болен», — подчеркнул он.

По словам Шаргунова, Мишустин всё записал в блокнот и согласился с необходимостью разобраться с тяжелейшими вопросами.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о председателе правительства РФ и назначил на этот пост Михаила Мишустина.

Ранее за назначение Михаила Мишустина проголосовали депутаты Госдумы. Против не высказался никто. Такого не было с 1996 года.