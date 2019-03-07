Какие спонсоры жертвовали деньги алтайским кандидатам от партий на последних выборах

В топ-5 партийных доноров
По данным сервиса, Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (ФПРСР) — преемник фонда поддержки алтайского отделения «Единой России» (ЕР) — с 2005 по 2014 год профинансировал партию более чем на 207 млн рублей. И с этим показателем вошел в топ-5 партийных доноров России. Впереди — только аналогичные фонды Москвы, Московской и Нижегородской областей.
Впрочем, самые крупные пожертвования через фонд — от 36 до почти 43 млн рублей — были сделаны в 2009—2011 годах. Более 4 млн рублей за все время вернули обратно.
В «Голосе» говорят: особенность такого рода фондов в том, что они не показывают своих доноров — те компании, которые им жертвуют.
Станислав Андрейчук,
член совета движения в защиту прав избирателей «Голос»:
Проблема именно в том, что совершенно не известно, чьи деньги через фонды проходили. В каких-то случаях через них можно завести деньги, которые попадают под ограничения, установленные в избирательном законодательстве.
Впрочем, последняя транзакция через этот фонд зарегистрирована пять лет назад, еще в 2014 году. Сегодня ФПРСР возглавляет депутат Госдумы Виктор Зобнев, до него фондом руководил сенатор Сергей Белоусов.
Кто жертвовал на выборы кандидатам?
По данным сервиса, пик пожертвований кандидатам от конкретных компаний в Алтайском крае пришелся на выборы 2016−2018 годов. В некоторых случаях кандидат таким образом финансировал собственную избирательную кампанию — вносил деньги от фирмы, которой руководил.
Рейтинг пожертвований на выборах в Алтайское краевое заксобрание в 2016 году
- «Ресо-мед» пожертвовала Андрею Осипову (ЕР) 601 750 рублей,
- краевой общественный фонд поддержки работников АПК «Защита» — Сергею Серову (ЕР) 593 000 рублей,
- «ВИП» — самовыдвиженцу Анатолию Вытоптову 100 000 (в 2016 году он проиграл), а в 2017 году на довыборах в парламент «Агрохимальянс» ему же, но уже как представителю ЕР пожертвовал 335 000 рублей (итого — 435 000),
- «Бочкаревский пивоваренный завод» — Вадиму Смагину (ЕР) 329 170 рублей,
- «Лесное» и «Консалтинг групп» — Ивану Дирксу (ЕР) соответственно 328 900 и 90 000 рублей (итого — 418 900),
- «Алтай-Форест» — Николаю Бушкову (ЕР) 231 000 рублей,
- «Ларичихинский ЛПХ» и гостиница «Центральная» — Владимиру Сафронову (Справедливая Россия) соответственно 85 000 и 50 030 рублей (итого — 135 030),
- «Алейскзернопродукт» — Юрию Матвейко (ЕР) 100 000 рублей,
- «Алтэя» — Ирине Тепловой (ЕР) 100 000 рублей,
- «Августина» и КФХ «Бауэр» — Петру Гамалееву (Яблоко) соответственно 60 000 и 30 0000 (итого — 90 000 рублей),
- «Истоки Алея» — Сергею Бенслеру (ЕР) 85 500 рублей,
- региональное отделение «Справедливой России» — Валерию Олешевичу (СР) 52 500 рублей.
Рейтинг пожертвований на выборах в Барнаульскую гордуму в 2017 году
- «Дорожные знаки Алтая» и Региональное объединение специальных дорожных знаков — Галине Буевич (ЕР) соответственно 250 000 и 76 940 рублей (итого — 341 940),
- «БПЗ-прямая доставка» и «БПЗ-регион» — Андрею Солодилову (самовыдвиженец) соответственно 200 000 и 100 000 рублей (итого — 300 000),
- «Алгоритм» — Ксении Белоусовой (ЕР) 265 000 рублей,
- «Хирон», «Дорожные знаки Алтая» и «АМЗ Газэнергомаш» — Дмитрию Абалымову (ЕР) соответственно 100 000, 90 000 и 50 000 рублей (итого — 240 000),
- «АНТ 22» и «Барнаульский автоцентр КАМАЗ» — Александру Лисицыну (ЕР) соответственно 100 000 и 60 000 рублей (итого — 160 000),
- «Гамма-Маркет» — Юрию Ряполову (ЕР) 50 000 рублей.
В 2018 году на выборах губернатора Виктору Томенко пожертвования сделали «Рубцовский завод запчастей» (1 млн рублей) и «Алтайский пивной дом» (500 тысяч). В структуре собственников первого — Виктор Зобнев, учредителем второго является Вадим Смагин.