Какие спонсоры жертвовали деньги алтайским кандидатам от партий на последних выборах

Движение в защиту прав избирателей «Голос» запустило сервис « Кошельки партий », в котором объединило всю информацию о финансировании и спонсорах партий России, начиная с 2005 года. Алтайский фонд поддержки «Единой России» по итогам всех лет вошел в число лидеров в стране, а пик пожертвований от конкретных компаний региона пришелся на выборы 2016−2018 годов.

В топ-5 партийных доноров

По данным сервиса, Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (ФПРСР) — преемник фонда поддержки алтайского отделения «Единой России» (ЕР) — с 2005 по 2014 год профинансировал партию более чем на 207 млн рублей. И с этим показателем вошел в топ-5 партийных доноров России. Впереди — только аналогичные фонды Москвы, Московской и Нижегородской областей.

Впрочем, самые крупные пожертвования через фонд — от 36 до почти 43 млн рублей — были сделаны в 2009—2011 годах. Более 4 млн рублей за все время вернули обратно.

В «Голосе» говорят: особенность такого рода фондов в том, что они не показывают своих доноров — те компании, которые им жертвуют.

Станислав Андрейчук,

член совета движения в защиту прав избирателей «Голос»:

Проблема именно в том, что совершенно не известно, чьи деньги через фонды проходили. В каких-то случаях через них можно завести деньги, которые попадают под ограничения, установленные в избирательном законодательстве.

Впрочем, последняя транзакция через этот фонд зарегистрирована пять лет назад, еще в 2014 году. Сегодня ФПРСР возглавляет депутат Госдумы Виктор Зобнев, до него фондом руководил сенатор Сергей Белоусов.

«Единая Россия» прошла по Барнаулу с 30-метровым триколором. архив Регионального отделения «Единой России»

Кто жертвовал на выборы кандидатам?

По данным сервиса, пик пожертвований кандидатам от конкретных компаний в Алтайском крае пришелся на выборы 2016−2018 годов. В некоторых случаях кандидат таким образом финансировал собственную избирательную кампанию — вносил деньги от фирмы, которой руководил.

Рейтинг пожертвований на выборах в Алтайское краевое заксобрание в 2016 году

«Ресо-мед» пожертвовала Андрею Осипову ( ЕР) 601 750 рублей, краевой общественный фонд поддержки работников АПК «Защита» — Сергею Серову ( ЕР) 593 000 рублей, «ВИП» — самовыдвиженцу Анатолию Вытоптову 100 000 ( в 2016 году он проиграл), а в 2017 году на довыборах в парламент «Агрохимальянс» ему же , но уже как представителю ЕР пожертвовал 335 000 рублей ( итого — 435 000), «Бочкаревский пивоваренный завод» — Вадиму Смагину ( ЕР) 329 170 рублей, «Лесное» и «Консалтинг групп» — Ивану Дирксу ( ЕР) соответственно 328 900 и 90 000 рублей ( итого — 418 900), «Алтай-Форест» — Николаю Бушкову ( ЕР) 231 000 рублей, «Ларичихинский ЛПХ» и гостиница «Центральная» — Владимиру Сафронову ( Справедливая Россия) соответственно 85 000 и 50 030 рублей ( итого — 135 030), «Алейскзернопродукт» — Юрию Матвейко ( ЕР) 100 000 рублей, «Алтэя» — Ирине Тепловой ( ЕР) 100 000 рублей, «Августина» и КФХ «Бауэр» — Петру Гамалееву ( Яблоко) соответственно 60 000 и 30 0000 ( итого — 90 000 рублей), «Истоки Алея» — Сергею Бенслеру ( ЕР) 85 500 рублей, региональное отделение «Справедливой России» — Валерию Олешевичу ( СР) 52 500 рублей.

Проекты «Единой России».

Рейтинг пожертвований на выборах в Барнаульскую гордуму в 2017 году

«Дорожные знаки Алтая» и Региональное объединение специальных дорожных знаков — Галине Буевич ( ЕР) соответственно 250 000 и 76 940 рублей ( итого — 341 940), «БПЗ-прямая доставка» и «БПЗ-регион» — Андрею Солодилову ( самовыдвиженец) соответственно 200 000 и 100 000 рублей ( итого — 300 000), «Алгоритм» — Ксении Белоусовой ( ЕР) 265 000 рублей, «Хирон», «Дорожные знаки Алтая» и «АМЗ Газэнергомаш» — Дмитрию Абалымову ( ЕР) соответственно 100 000 , 90 000 и 50 000 рублей ( итого — 240 000), «АНТ 22» и «Барнаульский автоцентр КАМАЗ» — Александру Лисицыну ( ЕР) соответственно 100 000 и 60 000 рублей ( итого — 160 000), «Гамма-Маркет» — Юрию Ряполову ( ЕР) 50 000 рублей.

В 2018 году на выборах губернатора Виктору Томенко пожертвования сделали «Рубцовский завод запчастей» (1 млн рублей) и «Алтайский пивной дом» (500 тысяч). В структуре собственников первого — Виктор Зобнев, учредителем второго является Вадим Смагин.