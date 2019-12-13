Алтайский губернатор Томенко отказал районам в кураторах, но дал обещание

13 декабря на съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края» председатель объединения Светлана Агаркова предложила вновь назначить кураторов районов по кустовому принципу.
По ее словам, сейчас эти функцию выполняет только вице-губернатор Александр Лукьянов, он отвечает за степные территории края.
Все остальные районы своих кураторов лишились после того, как произошла смена в региональном правительстве и пришли новые люди, которых этими обязанностями не наделили.
Виктор Томенко ответил, что смысла в кураторстве, в том виде, какой оно имело раньше, больше не видит.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Откровенно говоря, когда я только приехал в Алтайский край и плотно общался с муниципалитетами, чтобы понять их потребности, мне никто внятно не смог объяснить, что делают и зачем нужны кураторы.
При этом, по словам губернатора, систему можно попробовать реформировать. Если кураторство все же нужно районам, губернатор пообещал ещё раз продумать этот механизм.
Отметим, что ранее в Алтайском крае активно использовался институт кураторства районов со стороны членов регионального правительства.
Например, в проблемном Каменском районе до последнего времени ситуацию постоянно держал на контроле вице-премьер Виталий Снесарь.
Очень активно механизм «презрения» за районами со стороны заместителей губернатора использовался при Александра Карлине. Регион даже был поделен на так называемые округа, ответственными за которые и были поставлены замы краевого руководителя.