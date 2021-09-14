Алтайский избирком аннулировал регистрацию коммуниста с судимостью

Избирательная комиссия округа № 29 в Алтайском крае аннулировала регистрацию кандидата от КПРФ Александра Попова, сообщили в пресс-службе партии.

Кандидату отказали в выдвижении из-за полученной им 20 лет назад судимости, хотя ранее та же самая избирательная комиссия не находила у Попова нарушений и зарегистрировала его кандидатом.

«Также его зарегистрировала и краевая избирательная комиссия, не найдя в его документах нарушений. Отметим также, что Александр выдвигался в депутаты думы города Бийска в 2017 и 2019 годах, и комиссии также не имели к нему никаких претензий», — пишут коммунисты.

Они связывают это с происками соперников по округу.

Ранее кандидат-самовыдвиженец Владимир Попов решил не участвовать в избирательной кампании в Госдуму.