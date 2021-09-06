Алтайский самовыдвиженец, которого развлекали Ургант и C.C.Catch, отказался от выборов в Госдуму

Попов отказался от борьбы за место депутата по одномандатному округу № 40. Причем решение стать госдумцем он принял в июле.
«Подаст заявление о добровольном выходе из избирательной кампании в Госдуму. Заявление в комиссию он должен подать в понедельник 6 сентября», — отмечает издание.
Источники пояснили, что решение Попов принял сам — после результатов социологии, которая показала, что его шансы невысоки.
При этом кандидат основательно вложился в предвыборную кампанию: выпустил минимум одну газету, десятки баннеров по Барнаулу и районам края на своем округе.
Кроме того, провел большую работу по сбору подписей для регистрации — заручился поддержкой 26 тыс. избирателей, хотя в избиркоме требовали всего около 15 тысяч.
Кстати, Попов стал единственным из алтайских самовыдвиженцев в Госдуму, которому удалось собрать подписи для регистрации.
Напомним, по округу № 40 идет в Госдуму и лидер крайкома КПРФ Мария Прусакова, с которой у Попова произошел конфликт и его даже исключили из партии.
Кто такой Владимир Попов
Владимир Попов — коммерческий директор «Диво Алтая», производящей подсолнечное масло. В АКЗС он представлял КПРФ, входил в комитет по аграрной политике и природопользованию.
В 2005 году недолго был вице-губернатором в команде Михаила Евдокимова, с 2008 по 2010 год — глава Павловского района.
На 60-летии у Попова выступил Иван Ургант. Народный избранник после уверял, что шоумен — его давний знакомый.
В 2019 году на праздновании юбилея супруги Марины Поповой гостям спела C.C.Catch. Позже парламентарий заявил, что она его кузина, но потом отрекся от родства со звездой.
В 2020 году Алтайский краевой суд постановил обратить в доход государства квартиру в Москве, которую купила супруга. После Попов подробно объяснил всю суть истории.