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Политика

Алтайский самовыдвиженец, которого развлекали Ургант и C.C.Catch, отказался от выборов в Госдуму

В Алтайском крае кандидат-самовыдвиженец Владимир Попов решил не участвовать в избирательной кампании в Госдуму, сообщает «Политсибру» со ссылкой на источники.

Владимир Попов. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Владимир Попов. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Попов отказался от борьбы за место депутата по одномандатному округу № 40. Причем решение стать госдумцем он принял в июле.

«Подаст заявление о добровольном выходе из избирательной кампании в Госдуму. Заявление в комиссию он должен подать в понедельник 6 сентября», — отмечает издание.

Источники пояснили, что решение Попов принял сам — после результатов социологии, которая показала, что его шансы невысоки.

При этом кандидат основательно вложился в предвыборную кампанию: выпустил минимум одну газету, десятки баннеров по Барнаулу и районам края на своем округе.

Кроме того, провел большую работу по сбору подписей для регистрации — заручился поддержкой 26 тыс. избирателей, хотя в избиркоме требовали всего около 15 тысяч.

Кстати, Попов стал единственным из алтайских самовыдвиженцев в Госдуму, которому удалось собрать подписи для регистрации.

Напомним, по округу № 40 идет в Госдуму и лидер крайкома КПРФ Мария Прусакова, с которой у Попова произошел конфликт и его даже исключили из партии.

C.C.Catch в Барнауле.
C.C.Catch в Барнауле.
Скрин с видео телеграм-канала «Барнаульский нытик»

Кто такой Владимир Попов

Владимир Попов — коммерческий директор «Диво Алтая», производящей подсолнечное масло. В АКЗС он представлял КПРФ, входил в комитет по аграрной политике и природопользованию.

В 2005 году недолго был вице-губернатором в команде Михаила Евдокимова, с 2008 по 2010 год — глава Павловского района.

На 60-летии у Попова выступил Иван Ургант. Народный избранник после уверял, что шоумен — его давний знакомый.

В 2019 году на праздновании юбилея супруги Марины Поповой гостям спела C.C.Catch. Позже парламентарий заявил, что она его кузина, но потом отрекся от родства со звездой.

В 2020 году Алтайский краевой суд постановил обратить в доход государства квартиру в Москве, которую купила супруга. После Попов подробно объяснил всю суть истории.

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