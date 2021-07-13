13 июля 25°C
﻿
Политика

Видный алтайский бизнесмен решил пойти самовыдвиженцем в Госдуму

Бизнесмен и действующий депутат АКЗС от КПРФ Владимир Попов принял решение баллотироваться в Госдуму по избирательному округу № 40 (Рубцовский), сообщила на пресс-конференции глава краевого избиркома Ирина Акимова.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Владимир Попов.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Владимир Попов.
Анна Зайкова

Попов решил идти на выборы самовыдвиженцем. Как он прокомментировал «Политсибру», люди устали от интриг в политических партиях, а КПРФ, от которой он прошел в АКЗС нынешнего созыва, уже совсем не та.

«Сегодня уже ничего не осталось в ней от светлого советского прошлого: ни идей, ни ценностей. Только собственные интересы „вождей нового типа“, которые не имеют никакого практического опыта ни в производстве, ни в управлении, а решают лишь собственные личные задачи», — сказал Попов.

По округу № 40 идет в Госдуму и лидер крайкома КПРФ Мария Прусакова, с которой у Попова был конфликт и последнего даже исключили из партии.

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
Анна Зайкова.

По округу № 40 пойдут также Людмила Суслова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Ирина Шудра (ЛДПР), Владислав Вакаев («Новые люди»), Сергей Струченко («Единая Россия») и Евгений Астаховский («Родина»).

Кто такой Владимир Попов

Владимир Попов — коммерческий директор «Диво Алтая», производящей подсолнечное масло. В АКЗС он представляет КПРФ, входит в комитет по аграрной политике и природопользованию. Из партии его исключили в 2018 году.

В 2005 году Владимир Попов недолго был вице-губернатором в команде Михаила Евдокимова, с 2008 по 2010 год был главой Павловского района.

На 60-летии у Попова выступал Иван Ургант. Народный избранник уверял, что тот его давний знакомый.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Владимир Попов.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Владимир Попов.
Анна Зайкова

В 2019 году на праздновании юбилея Марины Поповой гостям спела Каролина Катарина Мюллер, она же C.C.Catch. Позже парламентарий сказал, что он его кузина, но потом отрекся от родства со звездой.

В конце июля 2020 года Алтайский краевой суд постановил обратить в доход государства квартиру в Москве, которую купила супруга Владимира Попова.

Парламентарий не стал скрывать детали и дал пресс-конференцию, на которой подробно объяснил всю суть нашумевшей истории.

Он особо подчеркивал, что дело, развернувшееся вокруг купленной им квартиры, — это сговор и публичная порка в назидание другим народным избранникам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость