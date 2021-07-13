Видный алтайский бизнесмен решил пойти самовыдвиженцем в Госдуму

Попов решил идти на выборы самовыдвиженцем. Как он прокомментировал «Политсибру», люди устали от интриг в политических партиях, а КПРФ, от которой он прошел в АКЗС нынешнего созыва, уже совсем не та.
«Сегодня уже ничего не осталось в ней от светлого советского прошлого: ни идей, ни ценностей. Только собственные интересы „вождей нового типа“, которые не имеют никакого практического опыта ни в производстве, ни в управлении, а решают лишь собственные личные задачи», — сказал Попов.
По округу № 40 идет в Госдуму и лидер крайкома КПРФ Мария Прусакова, с которой у Попова был конфликт и последнего даже исключили из партии.
По округу № 40 пойдут также Людмила Суслова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Ирина Шудра (ЛДПР), Владислав Вакаев («Новые люди»), Сергей Струченко («Единая Россия») и Евгений Астаховский («Родина»).
Кто такой Владимир Попов
Владимир Попов — коммерческий директор «Диво Алтая», производящей подсолнечное масло. В АКЗС он представляет КПРФ, входит в комитет по аграрной политике и природопользованию. Из партии его исключили в 2018 году.
В 2005 году Владимир Попов недолго был вице-губернатором в команде Михаила Евдокимова, с 2008 по 2010 год был главой Павловского района.
На 60-летии у Попова выступал Иван Ургант. Народный избранник уверял, что тот его давний знакомый.
В 2019 году на праздновании юбилея Марины Поповой гостям спела Каролина Катарина Мюллер, она же C.C.Catch. Позже парламентарий сказал, что он его кузина, но потом отрекся от родства со звездой.
В конце июля 2020 года Алтайский краевой суд постановил обратить в доход государства квартиру в Москве, которую купила супруга Владимира Попова.
Парламентарий не стал скрывать детали и дал пресс-конференцию, на которой подробно объяснил всю суть нашумевшей истории.
Он особо подчеркивал, что дело, развернувшееся вокруг купленной им квартиры, — это сговор и публичная порка в назидание другим народным избранникам.