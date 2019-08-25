Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 августа 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

C.C.Catch и мужской хор спели на «депутатском» дне рождения в Барнауле

В Барнауле на дня выступила немецкая звезда 1980-х C.C.Catch. КАк сообщают соцсети, в частности телеграм-канал «Барнаульский нытик», он могла выступать на праздновании юбилея жены депутата краевого заксобрания Владимира Попова Марины.

C.C.Catch в Барнауле.
C.C.Catch в Барнауле.
Скрин с видео телеграм-канала "Барнаульский нытик"

Предположительно мероприятие могло пройти 23 августа в шатре «Монблан» на берегу Оби.

Здесь также выступил мужской хор, который исполнил песню на музыку «Сердце, как хорошо, что ты такое». Вместе слова «сердце» звучало имя «Марина»: «Марина, как хорошо, что ты такая. Марина, как хорошо на свете жить».

C.C.Catch в Барнауле.
C.C.Catch в Барнауле.
Скрин с видео телеграм-канала «Барнаульский нытик»

Напомним, что два месяца назад сам Владимир Попов праздновал свое 60-летие. Ведущим у него выступил Иван Ургант, а сам именинник прилетел на день рождения на вертолете, а встречали его приглашенные дети с подсолнухами в руках.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость