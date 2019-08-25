C.C.Catch и мужской хор спели на «депутатском» дне рождения в Барнауле

В Барнауле на дня выступила немецкая звезда 1980-х C.C.Catch. КАк сообщают соцсети, в частности телеграм-канал «Барнаульский нытик», он могла выступать на праздновании юбилея жены депутата краевого заксобрания Владимира Попова Марины.

Предположительно мероприятие могло пройти 23 августа в шатре «Монблан» на берегу Оби.

Здесь также выступил мужской хор, который исполнил песню на музыку «Сердце, как хорошо, что ты такое». Вместе слова «сердце» звучало имя «Марина»: «Марина, как хорошо, что ты такая. Марина, как хорошо на свете жить».

C.C.Catch в Барнауле. Скрин с видео телеграм-канала «Барнаульский нытик»

Напомним, что два месяца назад сам Владимир Попов праздновал свое 60-летие. Ведущим у него выступил Иван Ургант, а сам именинник прилетел на день рождения на вертолете, а встречали его приглашенные дети с подсолнухами в руках.